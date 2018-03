Thegiornalisti | in arrivo il nuovo singolo “QNSCDA”

news.mtv

: #Musica Dopo il grande successo riscosso con l’ultimo disco 'Completamente sold out' il gruppo rivelazione degli ul… - radio_gamma : #Musica Dopo il grande successo riscosso con l’ultimo disco 'Completamente sold out' il gruppo rivelazione degli ul… - Bx6Luana : RT @RollingStoneita: Tommaso Paradiso e Alessandro Borghi insieme nel nuovo video di Thegiornalisti. E, pare, con una complicità destinata… - tardesnegras09 : RT @RollingStoneita: Tommaso Paradiso e Alessandro Borghi insieme nel nuovo video di Thegiornalisti. E, pare, con una complicità destinata… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Tramite i loro profili social ihanno svelato l’del loro. Si intitola “QNSCDA” e uscirà il 21 marzo. Il titolo è abbastanza criptico: sembrerebbe un acronimo di qualcosa! Per scoprire il vero significato non ci resta che aspettare mercoledì prossimo. 21 marzo. Un post condiviso da(@) in data: Mar 15, 2018 at 11:00 PDT Isaranno nuovamente in tour da ottobre 2018. L’annuncio era arrivato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo da Tommaso Paradiso in persona. Cliccando qui trovi tutte le date in calendario fino ad ora. arc id=”bb892a36-13e0-11e7-bffd-a4badb20dab5″ L’ultimo successo di Tommaso Paradiso risale a inizio 2018, quando è uscito “Da sola/ In The Night”,di Takagi & Ketra che vedeva la partecipazione anche ...