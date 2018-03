eurogamer

: The Invisible Hours: il titolo investigativo di Tequila Works riceve riceve anche una versione non VR - Eurogamer_it : The Invisible Hours: il titolo investigativo di Tequila Works riceve riceve anche una versione non VR - Casino_BetFlag : Divertiti con le #Slot del #Casinò #BetFlag. Scopri The Invisible Man . - ippokiro : RT @PutzoKiro: 'LIU BOLIN. THE INVISIBLE MAN' Per la prima volta in Italia in #Mostra al #Vittoriano #Roma fino al 01/07 @arthemisiaarte @S… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) L'intrigante mistero basato su un caso di omicidio in realtà virtuale, realizzato da, arriveràin versione non VR, riporta Eurogamer.Il gioco approderà infatti su PC, Xbox One e PS4 in versione non VR il 24 aprile, rendendo dunque disponibile la coinvolgente avventuraper chi non possiede un costoso visore per la realtà virtuale.Nel gioco dovremo seguire i personaggi mentre compiono i loro loschi affari, potremo riavvolgere il tempo e cambiare strategia al fine di sviscerare i diversi scenari possibili.Read more…