The Council | The Mad Ones | recensione del primo episodio - SpazioGames it

The Council : pubblicato il trailer di lancio che celebra l'uscita del primo episodio : Come già vi avevamo segnalato, oggi, 13 marzo, è la data di pubblicazione del primo episodio di The Council, l'avventura narrativa di Big Bad Wolf e Focus Home Interactive.Come riporta Dualshockers, il primo episodio è intitolato The Mad Ones e i giocatori vestiranno i panni di Louis de Richet mentre si reca sull'isola privata di Lord Mortimer per scoprire dove si trova sua madre.Gli ospiti includono personaggi storici come George Washington e ...

Il primo episodio dell'avventura narrativa The Council ha una data di uscita : Un intrigante gioco di avventura narrativa episodico intitolato The Council è stato annunciato dallo sviluppatore Big Bad Wolf e dall'editore Focus Home Interactive a dicembre dello scorso anno. Al tempo, fu confermato che il primo episodio, intitolato The Mad Ones, sarebbe uscito a febbraio. Sfortunatamente, febbraio è passato senza che l'episodio vedesse la luce. Tuttavia, come segnala Dualshockers, oggi arrivano novità: Big Bad Wolf ha ...