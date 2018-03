THE 25TH WARD | THE SILVER CASE disponibile da oggi su PS4 e PC STEAM

THE 25TH Ward : The Silver Case è ora disponibile per PS4 e PC : NIS America annuncia che The 25th Ward: The Silver Case è adesso disponibile in Europa su PS4 e su PC Steam in tutto il mondo. Il gioco verrà pubblicato in Australia venerdì, 23 Marzo. disponibile per la prima volta fuori dal Giappone, The 25th Ward: The Silver Case viene riproposto con grafiche completamente ricostruite in HD e con contenuti aggiuntivi non presenti nella versione originale. A proposito del gioco:Read more…