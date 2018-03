Terzo Valico : Fillea - opera fondamentale - quando finisce campagna elettorale? (2) : (AdnKronos) – ‘L’aspetto poi più sconcertante della polemica avviata dai 5 stelle sono i tempi. Dopo trent’anni di discussioni e di dibattiti il Terzo Valico è un’opera interamente finanziata. Il 20% è già stato realizzato e nei cantieri stanno lavorando oltre 3000 persone alle quali non si può dire arrivederci e grazie. E se è vero che le infrastrutture non si realizzano per dare lavoro ma perché servono, il Terzo ...

[La storia] Grande opera del Terzo Valico : è guerra tra Ferrovie - enti locali e M5s : in gioco oltre 6 miliardi di soldi pubblici : Quelli che pensano che in fondo con i Cinquestelle al governo le cose non cambierebbero più di tanto, perché Di Maio sta "normalizzando" il Movimento, potrebbero cambiare idea se danno uno sguardo a ...

M5s contro il Terzo Valico - insorgono centrodestra e Pd : "Follia bloccare tutto" : Sono ancora caldi i motori del Frecciarossa che per la prima volta ha unito Genova a Milano a Venezia che già il MoVimento Cinque Stelle è pronto a fermare tutto e a bloccare i lavori per il Terzo ...

Terzo Valico - Sala : “Indispensabile - M5S pensa all’ambiente ma non al traffico”. “Olimpiadi? Difficile muoversi senza governo” : “Olimpiadi? Non sono città a candidarsi ma Coni ad avanzare candidature. Milano rimane immobile ma non giudico pero chi lui propone. senza Governo è comunque Difficile muoversi”, così il Sindaco di Milano Giuseppe Sala intervistato a margine della presentazione della nuova linea Frecciarossa Genova- Milano – Venezia. “Terzo valico indispensabile, M5S fa ambientalista ma non considera il traffico auto che si risolve con ...

Terzo Valico - da Tursi ok a finire l’opera. E la petizione per il sì è a 4.500 firme| : La mozione sul completamento del tracciato passa in consiglio con 34 sì e 6 no. Polemica tra Alice Salvatore (M5S) e Raffaella Paita (Pd). Su

Terzo Valico - da Tursi ok a finire l’opera : La mozione sul completamento del tracciato passa in consiglio con 34 sì e 6 no. Polemica tra Alice Salvatore (M5S) e Raffaella Paita (Pd). Su

Terzo Valico - venti cantieri aperti : Che il Movimento Cinque Stelle sia contrario al Terzo Valico è cosa nota e ribadita, pochi giorni dal voto, dal candidato premier Luigi Di Maio. A elezioni avvenute, con il Movimento primo partito, il ...

Terzo Valico - l'ex vicesindaco Stefano Bernini condannato per diffamazione aggravata : Dichiarazione che fu trasmessa in diretta streaming dal Comune di Genova, e poi ripresa da più giornali. Secondo l'avvocato di parte civile, Alessandro Gorla, l'ex vice sindaco, parlando di "...