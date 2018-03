Termina oggi la sessione primaverile delle Camere federali

“Hanno cercato di uccidermi”. La rivelazione choc di Alba Parietti. Forte - de Termina ta - bellissima - solo oggi confessa quel particolare inquietante della sua vita : “Una violenza orribile…” : Un racconto che ha lasciato il lettori senza parole. Sulle pagine del mensile Grazia, Alba Parietti ha svelato dei particolari poco noti della sua vita privata. In particolare la showgirl ha parlato del suo rapporto con gli uomini e di quanto è accaduto nel suo passato. La Parietti ha sempre affermato di essere una donna risoluta e Forte e d’altra parte questa è anche l’immagine che trasmette al pubblico. Per questa sua ...

LIVE Risultati Serie A. Cronaca in tempo reale 23.a giornata - oggi 4 febbraio : Termina to il primo tempo su tutti i campi : Questi i parziali: Juventus-Sassuolo 4-0; Udinese-Milan 0-1; Bologna-Fiorentina 1-1; Atalanta-Chievo 0-0; Cagliari-Spal 1-0 45 - termina il prima tempo su tutti i campi . 44 - Goooool!!!! Il Bologna ...

Il programma beta su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Termina oggi negli USA : È arrivato al termine il programma beta di Samsung dedicato al porting di Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus. La notifica è arrivata agli utenti iscritti al programma beta, che la settimana scorsa hanno ricevuto il settimo e ultimo aggiornamento, il terzo del mese di gennaio. Ora inizia il conto alla rovescia per la versione stabile. L'articolo Il programma beta su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus termina oggi negli USA è ...