Tempesta d’amore | anticipazioni tedesche | la vendetta di CHRISTOPH contro ALICIA e VIKTOR

Tempesta d’amore - anticipazioni puntate dal 18 al 24 marzo 2018 : Le anticipazioni di Tempesta d’amore da domenica 18 al 24 marzo 2018 annunciano il ricovero di Christoph in ospedale. Fortunatamente però gli verrà rilevata solo un piccolo trauma, in seguito alla colluttazione avvenuta. Ancora una volta andranno di mezzo le azioni dell’hotel, che diverranno fonte di ricatto. anticipazioni Tempesta d’amore: il ricatto di Christoph Le quote azionarie dell’hotel sono agognate da tutti e lo ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : la FOTOGALLERY del matrimonio di MELLI e ANDRÉ (con colpo di scena)! : Mai nozze furono più movimentate! Da qualche tempo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore è un susseguirsi di matrimoni, ma uno in particolare spiccherà per originalità e quantità di imprevisti. Eh sì, perché il giorno del “fatidico sì” di MELLI Morgenstern (Bojana Golenac) e ANDRÉ Konopka (Joachim Lätsch) non andrà esattamente come sperato… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a metà ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : TINA - NILS e il mistero di DAVID : Si infittiscono sempre più i misteri nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Tra poche settimane i telespettatori d’oltralpe della soap assisteranno infatti ad una trama a dir poco sorprendente di cui è stato svelato pochissimo, ma che già sappiamo che metterà tutto in discussione. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a metà aprile! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: DAVID “torna” da TINA Come ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Eva dubita di Robert e viene assunta al Fürstenhof! : Si fa sempre più imprevedibile la storyline dedicata al ritorno dei protagonisti della sesta stagione di Tempesta d’amore! A differenza delle precedenti rimpatriate in cui le coppie sembravano perfette, in questo caso verranno infatti mostrati i problemi reali di due persone che si amano ma hanno comunque le proprie divergenze. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a metà aprile… Tempesta d’amore, ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : nuovo dramma per DESIRÉE! E nasce un nuovo amore… : Non mancano mai le sorprese in quel del Fürstenhof! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore un personaggio storico da poco tornato in hotel riceverà infatti una brutta notizia, mentre per altri due sembrerà sbocciare l’amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a metà aprile! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Desirée riceve una brutta notizia Come vi abbiamo ampiamente anticipato, tra ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : un terribile segreto per ALICIA : Un nuovo, grandissimo mistero è in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Come già accaduto per altri enigmi negli scorsi mesi, ancora una volta le anticipazioni sugli episodi prossimamente in onda in Germania non rivelano molto, ma lasciano comunque intuire che per il trio protagonista stia per esplodere una vera e propria bomba… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe in onda sui teleschermi tedeschi a metà ...

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate 19-25 marzo 2018 : Werner condanna William al carcere! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 19 marzo a domenica 25 marzo 2018: William chiude i rapporti con Werner! André ammette il tradimento! Anticipazioni Tempesta d’amore: a causa degli intrighi di Christoph, Werner è costretto a scegliere tra suo figlio e il Furstenhof! Melli e Susan hanno un acceso diverbio, mentre Ella vuole soffiare l’agenzia matrimoniale a Rebecca! Comincia una nuova ...

Tempesta d’amore - casting news : CHARLOTTE esce di scena definitivamente : Una vera e propria rivoluzione è in arrivo a Tempesta d’amore! Dopo la conferma della pausa dalle riprese di Christin Balogh (Tina), è infatti giunta dalla Germania un’altra notizia che spiazzerà i telespettatori della soap bavarese: CHARLOTTE Saalfeld sta per uscire definitivamente di scena! Ecco tutti i dettagli… Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: CHARLOTTE lascia la soap Considerata da tutti “l’anima del Fürstenhof”, CHARLOTTE Saalfeld ...

Tempesta d’amore - anticipazioni e trame puntate dal 18 al 24 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate TEMPESTA d’amore da domenica 18 a sabato 24 marzo 2018: Christoph viene portato in ospedale, dove gli viene diagnosticata semplicemente una leggera commozione cerebrale. Werner teme che Cristoph possa addossare la colpa a William e infatti Christoph lo ricatta: se lui non gli cederà le quote dell’hotel, lui denuncerà il ragazzo. Werner non intende cedere e Susan decide di consegnare a Christoph le ...

Tempesta d’amore news soap - puntate tedesche : Tina esce dal cast : Mentre in Italia la soap tedesca Tempesta d’amore mostra che Tina sta lottando con tutte le sue forze, per riavere il figlioletto Tom, in Germania l’attrice che la sta interpretando dovrà forzatamente uscire di scena e quindi dal cast. Anticipazioni tedesche Tempesta d’amore Nella soap Tempesta d’amore e precisamente stiamo parlando delle puntate tedesche, Tina dovrà fermarsi, almeno per il momento, ed uscire dal cast. Christin ...

Anticipazioni Tempesta d’amore - puntate tedesche : torna Clara : Tempesta d’amore, Anticipazioni tedesche: Melli sposa Andrè Se nelle puntate italiane di Tempesta d’amore il rapporto tra Melli e Andrè sembra destinato a un triste epilogo, in Germania la coppia convolerà finalmente a nozze. Le Anticipazioni della soap tedesca svelano che la Morgenstern e il cuoco del Furstenhof riusciranno a ritrovarsi ma dopo un lungo periodo di separazione. Melli troverà la felicità accanto a un nuovo amore e ...

Tempesta d’amore - nuovi episodi : l’incidente imprevisto : Tempesta d’amore, puntate dall’11 al 17 marzo: Melli scopre il tradimento Melli scoprirà il tradimento di Andrè nelle puntate della prossima settimana di Tempesta d’amore. Alfons riuscirà infatti a mettere in funzione la telecamera danneggiata da Susan. Sarà proprio Melli a visionare il filmato per il matrimonio di Werner e Charlotte. La donna però dovrà fare i conti con una brutta sorpresa. Nel video infatti vedrà un ...

Anticipazioni Tempesta d’amore : TINA IN PAUSA nelle puntate tedesche : Una delle interpreti storiche più amate di Tempesta d’amore è stata costretta ad una PAUSA e, di conseguenza, tra non molto anche il suo personaggio “sparirà” momentaneamente negli episodi in onda in Germania. Ecco cos’è successo… Tempesta d’amore, Anticipazioni tedesche: TINA in stand by Stiamo parlando di Christin Balogh, nota al grande pubblico come interprete di TINA Kessler. Entrata in scena ormai ben cinque anni fa, questa ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : TINA IN COMA! Christoph truffato dal figlio… : Puntate shock sono in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Nei prossimi episodi in onda da noi su Rete 4, infatti, al Fürstenhof si consumerà un nuovo dramma che coinvolgerà uno dei personaggi più amati della soap. Ecco dunque cosa ci attende nei prossimi giorni nelle puntate italiane di Sturm der Liebe… Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Beatrice aggredisce TINA Come sappiamo, da ormai qualche settimana negli episodi ...