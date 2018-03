Teatro Regio di Parma | alla prima di ' Roberto Devereux' il pubblico si ribella ai

Teatro Regio di Parma - il pubblico si ribella : “Spegnete quei telefoni - cretini” : A Parma, durante la prima del Roberto Devereux di Donizetti", un'anonima spettatrice dal loggione ha ricevuto l'applauso del pubblico quando a luci spente, con il direttore d'orchestra già sul podio, ha gridato "spegnete quei telefonini, cretini" a quelli che in platea avevano il cellulare acceso ed illuminato.Continua a leggere

Intesa Sanpaolo e Teatro Regio di Torino presentano Vox Imago : Con le edizioni Vox Imago dedicate alle produzioni torinesi Intesa Sanpaolo conferma quindi il suo sostegno ad una tra le più accreditate delle istituzioni operistiche nel mondo. 'Questa nuova ...

Teatro Stabile regionale - avanti tutta! : Allo Stabile questo impegnativo e intenso momento, viene affrontato forti della percezione relativa alla generale soddisfazione del pubblico rispetto agli spettacoli andati in scena nella prima parte ...

Crollo al Teatro Regio : la Procura dissequestra l'impianto scenico : La Procura di Torino ha disposto il dissequestro dell'impianto scenico del Teatro Regio, dopo il Crollo avvenuto lo scorso 18 gennaio, durante la rappresentazione della Turandot, i cui rimasero feriti ...

Torino - il sovrintendente del Teatro Regio indagato per il crollo sul palco : Se il giudice dovesse dare l'ok potrebbe cambiare anche la decisione del Teatro sull'uso delle scenografia e sugli allestimenti per i prossimi spettacoli. Il sovrintendente Vergnano, subito dopo l'...

Un Centro permanente per le arti nell'ex Caserma Piave. Tib Teatro - aggiudicataria del Bando regionale - crea nuovi spazi per l'arte : Motivo per cui Tib Teatro per i cinque spettacoli di Historia è riuscita a riportare nel cuore del Teatro il punto bar/ristoro e un punto libreria, affinché tutto non si esaurisca nella fruizione ...

Sabato 3 febbraio Matthew Lee si esibirà in Esclusiva Regionale al Teatro La Perla : ... non 'un'operazione nostalgia', ma un qualcosa che spero possa essere percepito come una novità' racconta Matthew Lee , che vanta un'importantissima gavetta in tutto il mondo. Il Cincinnati Blues ...

Aprile 1973 - dopo quasi quarant'anni riapre il Teatro Regio : Qualche giorno fa il Regio è stato Teatro (ci si perdono il gioco di parole) di un incidente: il crollo di una scena della Turandot ha ferito due coristi, con la conseguente interruzione dello ...

Teatro Regio - per il pubblico rimasto senza Turandot un'opera di Mozart come risarcimento : Gli spettatori di giovedì scorso, quando l'opera è stata sospesa dopo il crollo di una scenografia, potranno rifarsi con "Le nozze di Figaro" o "Don Giovanni"

Teatro Regio Torino - revisione del palco : Torino, 22 GEN - Sarà sottoposto ad una serie di revisioni tecniche, per il ripristino della completa funzionalità della macchina scenica, il palcoscenico del Teatro Regio di Torino. Lo hanno ...

Teatro Regio - Salome 'ridotta' perchè palco da revisonare : Torino, 22 gen. (askanews) 'A causa dell'incidente occorso al Teatro Regio il 18 gennaio durante una recita di Turandot, la prossima opera in cartellone, Salome di Richard Strauss (15-25 febbraio), ...

Teatro Regio : Salomè rappresentata in forma 'semiscenica' : torino, 22 gen. (askanews) L'opera Salomè , in programma al Teatro Regio di Torino dal 15 al 25 febbraio prossimo verrà rappresentata in forma 'semiscenica', vale a dire con un allestimento ridotto ...

Teatro Regio - ipotesi prossima opera con scenografia -3 : Torino, 22 gen. (askanews) Nel suo intervento Lavolta ha sottolineato come 'fatti straordinari mettano in evidenza inadempienze politiche di programmazione di visione e di progettazione sui singoli ...

Teatro Regio - ipotesi prossima opera con scenografia -2 : Torino, 22 gen. (askanews) L'assessore ha ricostruito in aula l'incidente. Alle ore 21.53, il plafone numero 3 uno dei quattro che costituiscono il soffitto scenografico si 'è mosso in maniera ...