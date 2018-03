Teatro | gli orrori del nazismo in scena nel carcere di Pescara

"Moztri! Inno all'infanzia" - gran finale il 18 marzo per Famiglie a Teatro : ... Fondazione teatro Ragazzi e Giovani Piemonte che ha messo a disposizione i fondi regionali del circuito e per l'offerta sempre valida di spettacoli divertenti ed istruttivi; la Città di Biella " ...

A Firenze il Teatro Niccolini in mano a giovani attori - dagli show alle pulizie - : 'Abbiamo pensato ad un progetto unico in Italia , per non dire nel mondo, ovvero quello di dare il Teatro 'Niccolini' ai giovani ', spiega il sindaco Dario Nardella . ' Un vero e proprio laboratorio ...

Non-scuola : al Teatro Rasi gli studenti del Liceo Artistico si ispirano a Shakespeare : Il carnet non dà diritto all'accesso in sala ma va cambiato con regolare biglietto; 3 spettacoli intero 12 euro, ridotto 7 euro 5 spettacoli intero 20 euro, ridotto 12 euro. ABBONAMENTO A 11 ...

'Giudizio universale' - la meraviglia della Cappella Sistina diventa un live show - Teatro/Danza - Spettacoli : Così come è concreto il rischi 'effetto Disneyland', che peraltro lo stesso Balich ha menzionato tra le righe: 'Solo nei parchi tematici esistono Spettacoli del genere'. Ma il patrocinio del Mibact, ...

Intervista di Massimiliano Campisi agli editor di Zerkalo Spettacolo : un progetto web di cinema - tv e Teatro : “L’immagine artistica è uno strumento sui generis per cogliere l’assoluto. Per mezzo dell’immagine si mantiene la percezione dell’infinito.” ? Andrej Tarkovskij Roberto Puntato ed Alberto Leali sono gli ideatori e proprietari di Zerkalo Spettacolo, un magazine che sta riscuotendo molto successo nel mondo del cinema. Si è deciso di Intervistarli per conoscere meglio la […]

Villa San Giovanni : ecco tutti gli spettacoli previsti al Teatro Primo [INFO e DETTAGLI] : Tanti spettacoli al Teatro Primo di Villa San Giovanni Sabato 10 marzo alle ore 21:30 al Teatro Primo di Villa San Giovanni , Rc, fa tappa, con uno spettacolo unico nel suo genere, Fabio Abate . Un ...

Gli ospiti della semifinale di Sanremo Young il 9 marzo su Rai1 : anche Massimo Ranieri al Teatro Ariston : Sono stati annunciati gli ospiti della semifinale di Sanremo Young attesa per questa sera, venerdì 9 marzo, in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo. Dopo il Festival di Sanremo 2018, il Teatro Ariston accoglie il teen talent condotto su Rai1 da Antonella Clerici che di settimana in settimana vede in sfida i più giovani aspiranti cantanti del panorama musicale italiano. Carlo Conti e Massimo Ranieri sono gli ospiti della semifinale di ...

Assisi - Paolo Triestino al Teatro degli Instabili : Assisi " Grande ritorno di un attore molto legato ad Assisi, quello di Paolo Triestino al Piccolo Teatro degli Instabili con il nuovo spettacolo "Eppur mi son scordato di me" dell'acclamatissimo ...

9 marzo - SWORKERS di Valeria Simone al Teatro Comunale di Ruvo di Puglia - Bari - : Gli insegnanti e i diciottenni, quindi, possono acquistare i biglietti agli spettacoli in programmazione attraverso le piattaforme dedicate.

Levante nel Teatro delle meraviglie : la recensione del concerto a Roma : "Mi si legge in fronte il caos che ho dentro", sussurra la cantautrice , mentre la porta comincia ad aprirsi, come per invitare gli spettatori ad entrare ancora una volta nel suo mondo, nel suo caos: ...

Al Teatro degli Audaci : Flavio De Paola in “Novecento” : Flavio De Paola in scena al Teatro degli Audaci con “Novecento”. Dal 22 marzo al 15 aprile 2018 – via Giuseppe De Santis, 29 (zona... L'articolo Al Teatro degli Audaci: Flavio De Paola in “Novecento” proviene da Roma Daily News.

A Teatro con la compagnia 'Gli Improbabili' : I Lions Club di Lignano , Codroipo - San Vito al Tagliamento , Concordia Sagittaria , San Michele al Tagliamento , Portogruaro e Motta di Livenza hanno organizzato, per domenica 11 marzo alle 17 al ...

