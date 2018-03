Team Event Are sci Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Finali Coppa

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Are 2018 : il tabellone del Team Event. Programma - orari e tv : Alle Finali della Coppa del Mondo di Are è tempo del Team Event, la gara a squadre. Spesso snobbata dai migliori atleti, è un evento su cui invece la FIS punta decisamente forte. Quest’anno, infatti, questo format ha debuttato anche alle Olimpiadi Invernali, con il trionfo andato alla Svizzera, in finale contro l’Austria. La squadra elvetica è anche oggi la favorita principale, anche se la concorrenza è forte. L’Italia vuole ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 Lahti. Team Event : la Germania ribalta l’esito di PyeongChang e torna a vincere. Italia decima : Riscatto Germania a Lahti. La squadra tedesca ribalta l’esito della gara olimpica di PyeongChang e torna sul gradino più alto del podio di una gara a squadre a un anno di distanza dall’ultimo successo, precedendo la Polonia e i campioni olimpici della Norvegia. Un Salto totalmente sbagliato di Tande nella seconda rotazione della prima serie ha aperto la strada alle altre pretendenti alla vittoria nel Team event di Lahti, prima gara ...

Italia - sei rimasta indietro nel Team Event. De Fabiani è lo stesso di Sochi 2014. Che rimpianti in PGS : La notte delle occasioni perse. Si poteva rimpinguare il bottino italico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, almeno con una medaglia. Siamo invece rimasti a bocca asciutta, in attesa delle ultime cartucce da sparare ad ora di pranzo con le mass start di speed skating. Partiamo dal Team Event di sci alpino, dove sin dalla vigilia si temeva che l’Italia non avrebbe avuto chance di salire sul podio. Purtroppo è una disciplina che ...

VIDEO Alex Vinatzer batte Alexis Pinturault nel Team Event alle Olimpiadi! Che colpaccio del giovane azzurro : Alex Vinatzer sarà il futuro dell’Italia in slalom? Il giovane azzurro sta dando dei buoni segnali e oggi è riuscito a sconfiggere il fuoriclasse Alexis Pinturault durante il team event alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Purtroppo la sua vittoria non è bastata agli azzurri per battere la Francia e accedere alle semifinali. Di seguito il VIDEO della vittoria di Alex Vinatzer contro Alexis Pinturault. CLICCA QUI PER ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Team Event ai Giochi insegna - l’Italia deve puntare di più sul parallelo : Il Team Event di oggi ha chiuso il programma di PyeongChang 2018 dello sci alpino. L’Italia è riuscita a superare un solo turno, fermandosi ai quarti di finale contro la Francia. Un piazzamento in linea con quanto visto negli ultimi anni in questo particolare format di gara, ovvero che gli azzurri non hanno una tradizione particolarmente fortunata in questa specialità. Eppure la FIS punta in maniera forte da anni su questa competizione a ...

Storica vittoria della Svizzera nel Team Event - Italia eliminata ai quarti : La nostra Nazionale dovrebbe investire di più in questa specialità che ora assegna pesanti medaglie alle Olimpiadi e che nel breve tempo potrebbe trovare più spazio anche in Coppa del Mondo. 0

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 24 febbraio : avanzano Fischnaller e Coratti - Italia fuori nel Team Event : uongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ultima battaglia per i colori nostrani in questi Giochi che volgono al termine e nei quali le chance da medaglia non si sono del tutto esaurite. Nella nottata i ragazzi dello snowboard nel PGS proveranno a regalarci forti emozioni in una prova che desta sempre spettacolo e, si spera, sia da ricordare. E poi la 50 km di fondo, la maratona delle nevi, nella ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : storica vittoria della Svizzera nel Team Event - Italia eliminata ai quarti : La Svizzera ha vinto il team event alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prova a squadre ha debuttato ai Giochi e gli elvetici hanno aperto l’albo d’oro con una vittoria schiacciante sull’Austria (3-1): Ramon Zenhaeusern (argento in slalom l’altro ieri) ha battuto Michael Matt, Wendy Holdener (già argento in slalom e bronzo in combinata) ha avuto la meglio su Katharina Gallhuber, Daniel Yule ha schiacciato ...

LIVE Sci alpino - Team Event Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia ai quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima volta assoluta per la prova a squadre nella rassegna a cinque cerchi, in palio medaglie pesantissime. L’Italia non ha nulla da perdere e cerca un clamoroso colpaccio: Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer, Chiara Costazza e Irene Curtoni incominceranno la propria avventura contro la Repubblica Ceca, poi Eventualmente ci sarà ...

LIVE Sci alpino - Team Event Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia senza niente da perdere - Svizzera favorita per l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima volta assoluta per la prova a squadre nella rassegna a cinque cerchi, in palio medaglie pesantissime. L’Italia non ha nulla da perdere e cerca un clamoroso colpaccio: Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer, Chiara Costazza e Irene Curtoni incominceranno la propria avventura contro la Repubblica Ceca, poi Eventualmente ci sarà ...

Sci alpino - Team Event PyeongChang 2018 : l’analisi del tabellone. Possibile Italia-Francia ai quarti di finale! : Domani si disputerà il Team Event di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si tratta di una prima volta assoluta per questa specialità in una rassegna cinque cerchi. La prova a squadre, mai praticata in questa stagione e solitamente presente soltanto durante le Finali di Coppa del Mondo, prevede la partecipazione di 16 Nazioni che si affronteranno in un tabellone a eliminazione diretta partendo dagli ottavi di finale. Le varie ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il regolamento del Team Event. Debutta ai Giochi la gara a squadre : Prima volta per la gara a squadre di sci alpino alle Olimpiadi Invernali. Domani verrà assegnata la prima medaglia del Team Event ai Giochi. Un format di gara fortemente voluto dalla FIS in occasione di questa rassegna a cinque cerchi, ma che fatica ancora ad incontrare l’assenso da parte di tutti gli addetti ai lavori, atleti compresi. Ma domani, in ogni caso, ci sarà una medaglia olimpica in palio. Alla gara partecipano le 16 migliori ...