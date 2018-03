Tar sospende l’inibizione per l’ex dg del Parma Pietro Leonardi

Vaccini - il Tar di Brescia sospende l'esclusione di un bimbo dall'asilo : Era stato escluso dall'asilo comunale di Lovere , Bergamo, perché non si era sottoposto ai Vaccini prescritti dalla legge. Il bambino ora però potrà rientrare provvisoriamente a scuola , dopo che il ...

Giochi - l'Agenzia dei Monopoli sospende restrizioni per Global STarnet : 'A seguito dell'istanza presentata dagli Amministratori giudiziari della rappresentanza stabile in Italia della Global Starnet Ltd, nominati dal Gip lo scorso 18 dicembre, l'Agenzia delle Dogane e dei ...

Bollette telefoniche - il Tar sospende la restituzione dei soldi agli utenti : È sospeso il provvedimento con il quale l'Agcom nel dicembre scorso ha stabilito che le compagnie telefoniche dovessero stornare dalle Bollette telefoniche gli importi corrispondenti al numero di ...

Lady Gaga sospende il tour europeo. 'Forti dolori muscolari'. Domani avrebbe dovuto canTare a Londra : Un annuncio su Twitter che ha sorpreso tutti, nell' imminenza di una serie di concerti, e che getta un'ombra sulle sue reali condizioni di salute. Lady Gaga ha annullato le ultime dieci tappe del suo ...

Diabete - l’allarme degli esperti : “Sospendere l’insulina può cosTare la vita” : “Se avete il Diabete tipo 1, o se un vostro caro ha il Diabete tipo 1 non sospendete (e non fate sospendere) l’insulina per seguire cure alternative. In pochi giorni si morirebbe di chetoacidosi diabetica“. E’ il messaggio che diabetologi e associazioni di pazienti con Diabete in questi giorni stanno diffondendo sui social network e che si augurano venga ripreso a chiare lettere anche dai media tradizionali. Per evitare ...

ParlamenTarie nel caos : Qui è un manicomio - sospendete tutti i voti : Ingorghi virtuali ed esclusi sul piede di guerra. Le Parlamentarie del Movimento 5 Stelle vanno in tilt. Anche ieri gli attivisti si sono lamentati sul blog di Beppe Grillo della lentezza delle procedure di voto sul sistema Rousseau. Nel tardo pomeriggio, erano ancora in molti a non aver votato nonostante i ripetuti tentativi. La maggior parte, riusciva a imbucare la scheda nell'urna virtuale soltanto mezz'ora dopo la connessione. Il ...

ParlamenTarie M5S - Supernova svela audio in chat : “Succede un manicomio - sospendete i click” : L’audio sarebbe stato inviato ieri, la prima giornata delle votazioni per le Parlamentarie, e fatto pervenire agli autori di Supernova da «attivisti messinesi»....

Torino - consigliera M5s si autosospende dopo aver usato l’auto blu per porTare la figlia a scuola. Di Maio : “Gravissimo” : La consigliera comunale di Torino e storica attivista M5s Deborah Montalbano si è dimessa da presidente di commissione dopo le polemiche per aver usato l’auto blu per andare a prendere la figlia a scuola. Sul caso si è espresso anche il candidato premier M5s Luigi Di Maio: “E’ un fatto gravissimo, avvieremo una procedura interna al Movimento e mi aspetto anche un’azione da parte sua”. ...