ilmattino

: Tangenti in cambio di favori e documenti: blitz in Prefettura - massimoneri90 : Tangenti in cambio di favori e documenti: blitz in Prefettura - massimoneri90 : Tangenti in cambio di favori e documenti: blitz in Prefettura - umberto772 : Tangenti in cambio di favori e documenti: blitz in Prefettura -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Specializzati in semplificazioni amministrative. Bravi ed esperti, ognuno nel proprio ramo, ognuno per le sue competenze, a far camminare pratiche, procedure amministrative di ogni genere: per...