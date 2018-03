Svelata uscita The Crew 2 | tanti contenuti esclusivi per le edizioni speciali

The Crew 2 : Svelata ufficialmente la data di uscita : Ubisoft tramite un comunicato stampa annuncia ufficialmente che The Crew 2 uscirà il 29 Giugno 2018. Sviluppato da Ubisoft Ivory Tower, uno studio con sede a Lione, in Francia, The Crew 2 consentirà ai giocatori di vivere il vero spirito delle corse in un nuovo scenario degli Stati Uniti completamente riprogettato. La nuova ambientazione supera ogni limite fisico per consentire ai fan dei giochi di guida e degli scenari open world di mettere ...

Uomini e Donne : ecco chi è la ex fidanzata di Lorenzo - il corteggiatore più ambito. Svelata la sua identità : prima che arrivassero Nilufar e Sara - ‘lei’ era riuscita a stregarlo : Uomini e Donne, la nuova puntata del trono classico parte da un video speciale. È Maria De Filippi a trasmettere in apertura il filmato riassuntivo della scelta di Paolo Crivellin che, dopo settimane di indecisione, è uscito dal programma con Angela. I due stanno ancora insieme e sono stati ospitati da Maria per parlare della loro storia d’amore. Tra loro, dicono, va alla grande e si capisce anche vedendoli, perché si mostrano ...

Little Nightmares : Svelata la data di uscita del DLC The Residence : Le ultime notizie su Little Nightmares ci parlavano di una possibile versione per Nintendo Switch che, al momento, non è stata ancora annunciata ufficialmente, quello che è sicuro, invece, è la data di uscita del terzo e ultimo DLC narrativo del titolo.Come riporta Jeuxvideo.com, dopo la pubblicazione dei precedenti contenuti, Le Profondità e The Hideaway, i giocatori potranno cimentarsi con il nuovo DLC di Little Nightmares, The Residence, a ...

Uscita Kingdom Hearts 3 Svelata all’E3 2018? Non è detto : Se avete seguito le ultime notizie su Kingdom Hearts 3 rilasciate nello scorso weekend, di sicuro avrete sentito una voce piuttosto insistente e importante insieme a tutte le novità sul terzo capitolo in sviluppo sotto la direzione di Tetsuya Nomura: ovvero che la data di Uscita del gioco sarà svelata durante l'E3 2018. Purtroppo, si tratta di un'eventualità tutt'altro che scontata. Partiamo dal principio: alcuni tweet mal interpretati in ...

Svelata la data di uscita di ARK Park per PlayStation VR - HTC Vive e Oculus Rift : Snail Games ha da poco annunciato la data di lancio per il suo ARK Park, la nuova esperienza in VR basata su ARK: Survival Evolved.Come segnala Gematsu, ARK Park arriverà il prossimo 22 marzo 2018 su PlayStation VR, HTC Vive e Oculus Rift in edizione Standard e Digital Deluxe, quest'ultima edizione includerà alcuni costumi extra e una cavalcatura esclusiva.Con ARK Park potrete quindi esplorare l'isola di ARK con i visori per la realtà virtuale ...

Svelata data di uscita Rainbow Six Siege Operazione Chimera - novità sugli Operatori : Oggi lo sviluppatore della community di Rainbow Six Siege Craig Robinson ha rivelato che i giocatori riceveranno un set gratuito di Ash Sidewinder Elite per giocare una partita prima del lancio di Operazione Chimera. Cosa centra questo col titolo di questo articolo? Robinson dice che il set Elite sarà disponibile al lancio di Operation Chimera, e che sarà disponibile dal 6 ...

Uscita God of War Svelata : arriva ad aprile - ecco lo story trailer : L'Uscita di God of War è stata finalmente svelata da uno story trailer: arriva ufficialmente su PS4 il 20 aprile 2018. La divisione USA di PlayStation ha da pochissimo pubblicato il nuovo trailer di God of War e alla fine viene svelata anche la data di Uscita precisa. Il titolo sviluppato da Santa Monica Studios è davvero attesissimo e a quanto pare arriverà prima di quanto ce ...

Svelata la data d’uscita del duetto di Riki e LowLow : ecco la cover del singolo : Il duetto di Riki e LowLow segna un nuovo traguardo nella carriera del giovane artista proveniente da Amici di Maria De Filippi. La data è finalmente ufficiale, fissata nel 26 gennaio, mentre il titolo attende ancora di essere annunciato. La collaborazione era già stata resa nota sui social, ma in pochi pensavano che sarebbe arrivato così presto. A differenza del titolo, la cover del singolo in arrivo in radio è invece nota e contiene ...

Age of Empires Definitive Edition : Svelata la nuova data di uscita : Ottime notizie per tutti i fan in trepidante attesa di Age of Empires Definitive Edition, infatti Microsoft ha da poco annunciato la nuova data di uscita del titolo. In precedenza questa edizione era attesa per il 19 ottobre su PC, in seguito, però, fu deciso di posticipare il lancio.Ora, grazie alla segnalazione di DSOGaming, apprendiamo che Age of Empires: Definitive Edition arriverà il prossimo 20 febbraio. L'edizione definitiva presenta ...

Uscita DLC Apocalypse per Battlefield 1 Svelata - dettagli e cosa contiene : Finalmente EA si è decisa a svelare quando uscirà la quarta espansione di Battlefield 1, quella che ci porterà negli scenari più noti della Seconda Guerra Mondiale: parliamo di Apocalypse, che arriva dopo In the Name of Tsar e Turning Tides, contenuta ovviamente nel Season Pass. Il nuovo grande DLC ha una finestra di lancio, cioè febbraio 2018 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per ora non si conosce la data di Uscita definitiva, ma almeno EA ha ...

Svelata la data di uscita di MX vs. ATV All Out : Nel mese di settembre dello scorso anno, vi avevamo riportato l'annuncio di MX vs. ATV All Out, il nuovo titolo di THQ Nordic e Rainbow Studios per PS4, Xbox One e PC che continua la serie di titoli dedicati a tutti gli appassionati di corse off-road.Oggi, grazie alla segnalazione di Gamingbolt, apprendiamo quando il titolo sarà disponibile: MX vs. ATV All Out arriverà su PC e console il prossimo 27 marzo. Per l'occasione è stato condiviso anche ...

State of Decay 2 : a breve sarà Svelata la data di uscita? : State of Decay 2 è il nuovo episodio dell'apprezzato survival game di Undead Labs uscito nel 2013 per Xbox 360 e PC che, a quanto pare, presto riceverà una data di uscita ufficiale.Infatti, stando a quanto riportato da Wccftech, l'ESRB ha valutato il titolo assegnandogli l'etichetta "Mature" e, questo, è abbastanza significativo, in quanto l'ente procede alla classificazione dei titoli quando questi sono completi o nelle fasi finali dello ...

Uscita The Elder Scrolls VI Svelata da un rivenditore svedese? : È un quesito ormai vecchio, ma si tratta pur sempre di una domanda che non possiamo fare a meno di continuare a porci: quando uscirà The Elder Scrolls VI, l'atteso e nuovo capitolo della celebre serie di giochi di ruolo targata Bethesda? The Elder Scrolls V Skyrim è stato lanciato nel 2011, una data che ormai risale a più di sei anni fa e anche se le sue varie versioni sono riuscite in qualche modo a tenerci occupati a lungo - grazie alle ...