Surface Dial 2 potrebbe avere un effetto trasparente grazie ad un display

(Di venerdì 16 marzo 2018) Ilrappresenta un dispositivo fondamentale per chi utilizza Photoshop o pratica disegno tecnico attraverso gli all-in-one, i due in uno e i convertibili di Microsoft. Il, per certi versi, è innovativo e rivoluzione poichè porta a un livello successivo la praticità e la semplicità con cui è possibile usare il touchscreen e i software sviluppati di grafica per Windows, insomma, si tratta del desidero di ogni creator. Il device ha raccolto una marea di approvazione e feddback positivi ma di certo non pecca del tutto di difetti che possono peggiorare l’esperienza utente, uno dei più importanti riguarda la porzione delcoperta nel momento in cui lo si poggia, una limitazione da non sottovalutare. La soluzione a questo problema, stando a quanto riportato da un brevetto,arrivare proprio con ildi seconda generazione. L’idea ...