Superman si ritira | lascia l' impero al figlio

(Di venerdì 16 marzo 2018) Li Ka-shing, l'uomo più ricco di Hong Kong e uno dei più facoltosi d'Asia ha annunciato il ritiro dagli affari.unalVictor. Soprannominato "", per i suoi 'super poteri' negli affari, Li è a capo di una conglomerata multinazionale che spazia dalle tlc, ai container, ai supermercati, agli immobili, all'energia, ai servizi internet."Ho deciso di dimettermi dalla carica di presidente della compagnia e dirmi dalla posizione di direttore esecutivo all'imminente assemblea generale annuale dell'azienda".Li, 89 anni, uno dei volti più noti dell'imprenditoria in Asia, lascerà il vertice della conglomerata CK Hutchison, la holding principale, e del gruppo di costruzioni Ck Assets, e verrà sostituito dalVictor Li, 53 anni, che occupa attualmente le cariche di vicepresidente in entrambi i gruppi. L'annuncio di ...