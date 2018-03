Strage di Latina | il procuratore smentisce Chi l' ha visto? | le bambine sono

: Alessia e Martina sono state uccise subito dal papà Luigi Capasso, al momento dell'intervento dei carabinieri a Cisterna nessuna delle due bambine era ancora in vita e i reparti speciali dell'Arma non ...

: "Tutto quello che si doveva fare è stato fatto. L'intervento dei carabinieri è stato tempestivo e professionale". Arriva dalla Procura di Latina, per voce delcapo Andrea De Gasperis, la risposta alle ipotesi formulate sullaavvenuta a Cisterna nel corso della trasmissione "Chivisto" andata in onda mercoledì.Nella trasmissione si faceva riferimento all'esistenza di apparecchiature in dotazione alle ...