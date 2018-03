Stephen Hawking ed il suo prezioso consiglio contro la depressione

Battiston (ASI) : Stephen Hawking era “un uomo intrappolato in un corpo fragilissimo ma con una mente curiosissima” : Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Perugia, ha ricordato Stephen Hawking, l’astrofisico morto il 14 marzo scorso all’età di 76 anni. Era “un uomo intrappolato in un corpo fragilissimo ma con una mente curiosissima. La sua – racconta il presidente dell’ASI – è stata una storia straordinaria ...

Addio a Stephen Hawking - lo scienziato divenuto icona alla cosmologica potenza : Ma mentre il suo corpo si ritirava, la sua mente avanzava se possibile sempre di più e l'intermediazione della tecnologia gli ha permesso di rimanere nel mondo senza rinunciare alla sua ironia. alla ...

Stephen Hawking : 'un 'politico' che riusciva a vedere i pericoli che l'uso individualista e improprio della scienza può creare alla collettività' : Un "politico" nel senso alto del termine che riusciva a vedere il futuro e i pericoli che l'uso individualista e improprio della scienza può creare alla collettività. Se si rileggono alcune sue frasi ...

Non solo astrofisico - Stephen Hawking fu anche un canottiere : ... in qualche modo ha vissuto le sensazioni che si provano a praticare il canottaggio e lo riconoscono, è bene condividerle con tutto il mondo remiero. Questa volta, il giorno dopo la sua morte e alla ...

25 cose belle e brutte che mi ha insegnato Stephen Hawking : Ci sono persone che stimiamo al punto da crederle immortali, eppure l’astrofisico più famoso di tutti i tempi è partito per chissà quale universo, oltre ogni tempo.Continua a leggere

Stephen Hawking - l'ultima volta a Roma : le foto esclusive di Rino Barillari : L'astrofisico di fama mondiale Stephen Hawking è morto all'età di 76 anni. Ecco le foto esclusive di Rino Barillari durante la sua ultima visita a Roma. Hawking è morto mercoledì nella sua abitazione ...

Stephen Hawking : ecco cosa pensava di quella voce sintetizzata dall’accento americano divenuta iconica : Stephen Hawking, deceduto ieri 14 marzo nella sua casa di Cambridge, era un tesoro nazionale inglese. Il leggendario scienziato, autore di “A Brief History of Time”, alla fine è stato costretto a far affidamento su un computer per poter comunicare dopo che la sua salute ha cominciato a peggiorare. Nonostante la diagnosi di SLA che gli lasciava solo un paio di anni di vita, Hawking incredibilmente ha convissuto con la terribile malattia per oltre ...

Stephen Hawking - un supereroe della cultura pop : Milano , askanews, - Un grande scienziato che ha rivoluzionato le teorie della fisica, sì certo. Ma non solo questo. Stephen Hawking è una icona pop ormai da diversi decenni. Celebrato dal cinema: ...

Il ricordo degli attori che hanno interpretato Stephen Hawking : In seguito alla notizia della sua scomparsa, sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio che hanno ricordato la figura di Stephen Hawking. Non solo membri della comunità scientifica e figure istituzionali, ma anche molte personalità del mondo dello spettacolo hanno ricordato il grande astrofisico, che durante la sua vita spesso si è prestato a comparire in documentari, film e serie tv. Fra i tanti che hanno speso alcune parole per omaggiare ...

In omaggio a Stephen Hawking - la scienza al 'Bar cogitans' : Come dire: tutti possono parlare di scienza? Dobbiamo affidarci agli esperti o possiamo legittimamente dire la nostra? Che libertà c'è nelle questioni scientifiche? Che libertà ci lascia la scienza? ...

Stephen Hawking : ecco le sue citazioni più interessanti (e inquietanti) su alieni - donne e futuro dell’umanità : Anche se il famoso astrofisico Stephen Hawking poteva parlare solo attraverso un sintetizzatore vocale, durante la sua vita ha avuto sempre molte cose interessanti, e a volte anche inquietanti, da dire. Per esempio, sul futuro dell’umanità. Durante una presentazione video del 5 novembre 2017, al Tencent Web Summit di Pechino, il famoso cosmologo aveva avvisato che popolazione umana in continua crescita e il suo crescente bisogno di energia ...

Stephen Hawking - quando il Professore faceva il testimonial per Jaguar – VIDEO : Ci ha lasciato poche ore fa Stephen Hawking, una delle menti più brillanti di sempre e, certamente, uno degli esempi più virtuosi dei nostri tempi: a 76 anni ha iniziato il viaggio verso quelle stelle che ha inseguito per tutta la sua vita e che ha provato a spiegare al resto di noi “comuni bipedi”. Forse non tutti sanno che l’astrofisico inglese, esattamente due anni fa, prestò il suo volto alla Jaguar: partecipò infatti a uno spot ...

Stephen Hawking : ecco cosa diceva su Dio - il Paradiso e la morte : Per oltre 50 anni, la morte è stata una parte struggente dell’incredibile vita di Stephen Hawking, il celebre astrofisico scomparso ieri, all’età di 76 anni, nella sua casa di Cambridge. Hawking non sarebbe riuscito a raggiungere il suo 25° compleanno secondo i medici, quando gli diagnosticarono l’incurabile malattia neurodegenerativa della SLA all’età di 21. Anche se Hawking andò contro ogni previsione per oltre 5 decenni, lo scienziato nel ...

Le scoperte più importanti di Stephen Hawking in un video : Big bang, buchi neri, la storia del Cosmo. Il contributo di Stephen Hawking, mente instancabile e ormai simbolo della scienza moderna, per la fisica e la cosmologia è inestimabile. Con questo contributo video la storica rivista inglese Nature ci ricorda le tappe più significative dello scienziato, in occasione della sua scomparsa. L’oggetto, in particolare, sono le tre pubblicazioni che hanno segnato la sua carriera e che hanno più peso ...