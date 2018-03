Stati Uniti | fiducia consumatori sale a 102 punti | stima flash

Clima : ecco come il riscaldamento dell’Artico influenza gli inverni di Stati Uniti - Europa e Asia : Gli scienziati della Rutgers University-New Brunswick e dell’Atmospheric and Environmental Research (AER) hanno collegato la frequenza dell’estremo maltempo invernale negli Stati Uniti alle temperature dell’Artico. La ricerca è stata pubblicata in Nature Communications. Jennifer Francis, co-autrice dello studio e professoressa di ricerca di scienze marine e costiere presso la School of Environmental and Biological Sciences della Rutgers, ...

“Gli Stati Uniti non sono un paese per pensionati - l’Ecuador sì. Solo qui viviamo il nostro sogno americano” : Hanno lavorato per tutta la vita e ora sono costretti ad abbandonare il loro paese per andare alla ricerca del benessere che gli era stato promesso. sono centinaia i pensionati americani che nell’ultimo decennio hanno detto addio alla bandiera a stelle e strisce per passare la loro vecchiaia in Ecuador. Con in tasca i risparmi di una vita, non si scappa Solo dal fallimento del sogno americano ma anche da una sanità che non garantisce una ...

Medagliere Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Stati Uniti sempre al comando - Italia dodicesima : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 RANK NPC TOTAL 1 United States 11 12 7 30 2 NPA 8 8 4 20 3 Germany 6 7 2 15 4 Slovakia 6 2 1 9 5 Canada 6 1 12 19 6 France 5 7 3 15 7 Ukraine 5 5 7 17 8 Belarus 3 4 3 10 9 Netherlands 3 3 1 7 10 Switzerland 3 0 0 3 11 Japan 2 3 3 8 12 Italy 1 2 1 4 13 Norway 1 1 4 6 14 Australia 1 0 3 4 15 Finland 1 0 2 3 16 Kazakhstan 1 0 0 1 17 Great ...

Il colosso dei giocattoli Toys ‘R’ Us chiude i negozi negli Stati Uniti : 33mila posti a rischio : Internet ha avuto la meglio sul produttore di giocattoli americano Toys'R'Us, che ha annunciato ieri la liquidazione di tutti i suoi negozi negli Stati Uniti, segnando la fine di un'era per il famoso distributore di giocattoli che impiega 65.000 persone in tutto il mondo.Toys'R'Us, che ha dichiarato bancarotta a settembre 2017, sta ora aspettando il via libera della giustizia statunitense per poter "procedere alla liquidazione dell'inventario" ...

Come Aprire una Società negli Stati Uniti : Per chi ha spirito di iniziativa e capacità imprenditoriali, una buona opportunità di vita e di lavoro è quella di

Stati Uniti - il distretto Fed di Philadelphia tira il fiato : Peggiora più delle attese l'andamento del settore manifatturiero di Philadelphia negli Stati Uniti. A marzo l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia , Philly FED,...

Toys'R'Us chiude i negozi negli Stati Uniti. A rischio 33mila posti di lavoro : Toys'R'Us, la famosa insegna dei giocattoli, chiude i negozi negli Stati Uniti e si prepara a una fase di riorganizzazione profonda nel resto del mondo , dopo il tentativo fallito di recuperare le perdite o trovare un acquirente. Una decisione che comporterà migliaia di licenziamenti. Si parla di 33mila posti a rischio solo Oltreoceano, metà ...

Toys R Us chiude tutti i negozi negli Stati Uniti : Roma, 15 mar. , askanews, Il colosso dei giocattoli a stelle e strisce Toys R Us chiuderà tutti i negozi negli Stati Uniti. Si tratta di 735 negozi. Toys R Us aveva fatto ricorso alla procedura di ...

Toys R Us chiude tutti i negozi negli Stati Uniti : Roma, 15 mar. , askanews, - Il colosso dei giocattoli a stelle e strisce Toys R Us chiuderà tutti i negozi negli Stati Uniti. Si tratta di 735 negozi. Toys R Us aveva fatto ricorso alla procedura di ...

Stati Uniti - Senato approva smantellamento Riforma finanziaria di Obama : Teleborsa, - La crisi finanziaria è alle spalle e gli Stati Uniti voltano pagina, avviando un processo si smantellamento graduale della Riforma finanziaria voluta da Barack Obama , nota come legge ...

Stati Uniti - Senato approva smantellamento Riforma finanziaria di Obama : La crisi finanziaria è alle spalle e gli Stati Uniti voltano pagina, avviando un processo si smantellamento graduale della Riforma finanziaria voluta da Barack Obama , nota come legge Dood-Frank , che ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : il fioretto protagonista negli Stati Uniti - ma Arianna Errigo riparte da Atene con la sciabola : Sarà un fine settimana molto ricco per la Coppa del Mondo di Scherma. Ad Anaheim va in scena il secondo Grand Prix stagionale di fioretto, mentre ad Atene saranno protagoniste le sciabolatrici. Trasferta americana, dunque, per gli azzurri e le azzurre del fioretto. In campo maschile i padroni di casa statunitensi sono i grandi favoriti, con Alexander Massialas che si è imposto nel primo Grand Prix della stagione a Torino. Tra i candidati al ...

Toys R Us chiuderà più di 800 negozi negli Stati Uniti e in giro per il mondo : La grande catena di negozi di giocattoli Toys R Us ha in programma la chiusura dei suoi oltre 800 negozi negli Stati Uniti, stando alle informazioni raccolte dal Washington Post e poi confermate dalla stessa azienda. La notizia è stata The post Toys R Us chiuderà più di 800 negozi negli Stati Uniti e in giro per il mondo appeared first on Il Post.

Perché Cina e Stati Uniti sono fondamentali per il futuro dei vini rossi italiani : In prima posizione troviamo la Cina, con 17,4 milioni di ettolitri consumati ogni anno. Seguono gli Stati Uniti, a 12,5 milioni, la Francia, a 10,6 milioni, e l’Italia, a margine del podio con i suoi 9,2 milioni. È questa la geografia mondiale del consumo di vino rosso che emerge dall’ultima ricerca di Wine Monitor di Nomisma, commissionata dall’azienda veronese Pasqua Cantine. Un’indagine che sottolinea l’importanza crescente del Far East e ...