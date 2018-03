Star Wars Battlefront II | il tanto discusso sistema di progressione verrà modificato

I robot di Star Wars prime star del Ferrara Film Festival : Stasera scatta la terza edizione della rassegna con ospite Reggiani. Il direttore artistico: 'L'obiettivo è far divertire gli appassionati'

Tornano i loot box in Star Wars Battlefront 2 - dettagli sul nuovo sistema di progressione : Electronic Arts non vuole smettere di usare loot box. Intrappolata tra il desiderio di fare soldi ed evitare lo scontento dei giocatori, il publisher ha annunciato di aver rielaborato tutti i sistemi di progressione e microtransazione di Star Wars Battlefront 2. Lo sparatutto di fantascienza ambientato nella galassia di proprietà della Disney, avrà ancora dei loot box, ma ora contengono solo oggetti cosmetici, riporta Venturebeat. Gli ...

Luke e Leia al Lato Oscuro della Forza e Darth Maul come Jedi : le imperdibili concept art del mai realizzato Star Wars Battlefront 4 : Prima che Star Wars Battlefront passasse nelle mani di EA e DICE e che Star Wars Battlefront II entrasse nel vortice delle critiche per le microtransazioni proposte, questa sorta di miniserie videoludica era in mano ai ragazzi di Free Radical Design. Del cancelLato Star Wars Battlefront III abbiamo parLato in più di un'occasione ma Star Wars Battlefront 4 rimaneva un'incognita non da poco. Almeno fino a quando sono comparse in rete una serie ...

Disneyland Paris si espande e apre a Marvel - Frozen e Star Wars : ... si svolgerà l'evento stagionale Estate dei Super Eroi Marvel proprio a Disneyland Paris, e sarà il momento in cui gli ospiti potranno incontrare i loro eroi preferiti e assistere a nuovi spettacoli ...

Disneyland Resort - il cantiere della nuova area dedicata a Star Wars : Non sarà pronto prima del 2019, ma i fan di Guerre stellari possono già iniziare a sognare ad occhi aperti. Disney Parks ha permesso a un drone curioso di sorvolare il cantiere del suo Disneyland Resort di Anaheim, in California, e di svelare in anteprima i lavori della nuova espansione Star Wars: Galaxy’s Edge: una tra le aree tematiche più grandi della storia dei parchi Disney, con oltre 56 mila metri quadrati dedicati alle avventure di ...

Da Solo : A Star Wars Story - la cabina del Millennium Falcon da salotto : Dopo anni di action figure (anche di dimensioni ‘reali’), spade laser, e modellini da collezione, è arrivato il gadget definitivo per i cultori di Star Wars: vuoi non avere in salotto il Millennium Falcon? L’astronave intera di Han Solo occuperebbe troppo spazio, ma adesso si può almeno puntare sulla cabina di pilotaggio. La LucasFilm ha infatti svelato quale sarà il cartonato di promozione per l’uscita di Solo: A Star ...

Star Wars - per Mark Hamill - alias Luke Skywalker - una stella sulla Walk of Fame : La celebre passerella di Hollywood dove ogni mattonella è dedicata a una Star del mondo dello spettacolo, si è arricchita di un tassello. Alla cerimonia di inaugurazione della stella erano presenti ...

Star Wars - una stella per lo Jedi : anche Mark Hamill sulla Walk of Fame : Le smorfie, l'entusiasmo, le facce buffe e la felicità per celebrare un altro traguardo di una magnifica avventura iniziata quarant'anni fa, in una galassia lontana lontana: anche Mark Hamill ha la ...

Jon Favreau produrrà e scriverà una serie tv ambientata nell’Universo di Star Wars : Jon Favreau scriverà e farà da produttore esecutivo per una serie in live-action, cioè con attori veri, ambientata nell’Universo di Star Wars. La serie sarà trasmessa sulla piattaforma di streaming che Disney – che ha comprato la LucasFilm e ha The post Jon Favreau produrrà e scriverà una serie tv ambientata nell’Universo di Star Wars appeared first on Il Post.