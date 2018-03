Stampa 3d | come saltare la progettazione usando la realtà aumentata

Laura Pausini come il Papa : conferenza Stampa in aereo per il nuovo disco e concerto a Roma : Domani uscirà in tutto il mondo il suo nuovo album dal titolo 'Fatti sentire'. E per lanciarlo Laura Pausini non si è fatta certo parlare dietro, organizzando una conferenza stampa degna di Papa ...

Elezioni - Berlusconi : “La Ruby - come si chiama… il bunga bunga sono invenzioni della Stampa. Severgnini - si vergogni” : “Io mi sono sempre comportato bene con l’altro sesso, apprezzandolo molto e avendo anche presenti la grande intelligenza e la capacità maggiore delle donne, in famiglia, a scuola, nel lavoro. Purtroppo mi hanno buttato addosso un mare di falsità, di fango, di calunnie”. Così a Otto e Mezzo (La7) Silvio Berlusconi che aggiunge: “Meno male che gli italiani hanno capito che… come si chiama… la Ruby, il bunga bunga, i ...

Rassegna Stampa 12.2. Traditi da un sms : ecco come i tre avrebbero massacrato Pamela : Rapinatore ucciso a Napoli, candidato Pd: «Uno di meno, complimenti al gioielliere» La stampa cronaca . Indagato il gioielliere che ha ucciso un rapinatore, il pm: "Un atto dovuto" Il Messaggero ...

Rassegna Stampa 11.2. "Viva le foibe - come sono belle". Cori choc durante il corteo antifascista a Macerata : Il caso legato al noleggio dello yacht Force Blue, sequestrato dalla GdF nel 2010 Il caso legato al noleggio dello yacht Force Blue, sequestrato dalla GdF nel 2010 Il Messaggero Politica . I ...

Elton John dice addio alla musica dopo l’ultimo tour? Come seguire l’annuncio in diretta dalla conferenza Stampa : Potrebbe arrivare tra poche ore l'annuncio dell'addio di Elton John alla musica. Il baronetto del pop inglese ha indetto una conferenza stampa per questa sera, che si preannuncia ricca di novità dirimenti rispetto alla sua lunga e prestigiosa carriera. La conferenza stampa sarà trasmessa in contemporanea da Londra e potrà essere seguita in diretta sui canali social ufficiali di Elton John, Come ha annunciato lui stesso sul suo profilo ...

Come partecipare alla conferenza Stampa del nuovo album di Emma - Essere qui : i dettagli : Vuoi scoprire Come partecipare alla conferenza stampa del nuovo album di Emma? Non ti resta che continuare a leggere per capire Come prendere parte al contest con il quale alcuni fan avranno la possibilità di Essere presenti alla presentazione di Essere qui, album atteso per il 26 gennaio prossimo su etichetta Universal Music. Per partecipare è sufficiente effettuare il pre-save del disco, entro e non oltre il 20 gennaio, secondo le modalità ...

Rassegna Stampa 31-12-2017 : come cambia il codice etico dei 5 Stelle e le altre notizie della giornata : Economia, IlSole24Ore . "L'anno della svolta (nonostante tutto): ecco come l'industria italiana ha riacceso i motori".