“Sta con la figlia di Staffelli” Uomini e Donne | il super-gossip L’ex corteggiatore

“Di Maio è gay. Ecco con chi sta. Bomba clamorosa sganciata sul leader dei Cinque Stelle : “Sta proprio con lui. Ma non lo dico per offenderlo” : “In realtà mi dispiace aver aggredito questo giovane, che tra l’altro è anche tenero e ha dei sentimenti così nobili. Recentemente ho scoperto che ha un fidanzato. Sono felice finalmente di avere un premier gay, così sereno e affettuoso e sorridente”. Parole clamorose su Luigi Di Maio che arrivano nel corso del programma Quelli che dopo il tg, condotto da Luca e Paolo e Mia Ceran su Rai 2. Non è certo la prima volta che ...

“Un Posto al Sole è gestita dalla Camorra”. Parole choc del controverso attore. Un vero putiferio intorno alla fiction più amata d’Italia : subito bufera. “Stai attento a quello che dici…” - la risposta che ha ricevuto il volto noto della tv : Una rivelazione che ha lasciato tutti sconvolti e che riguarda uno dei programmi Rai più seguiti di sempre. la rivelazione arriva da Twitter: “Sono più di 20 anni che Rai 3 in modo legale passo lo stipendio alla Camorra attraverso Un Posto al Sole”. Una vera e propria bomba che è arrivata, è il caso di dire, come un fulmine a ciel sereno. Secondo Lorenzo crespi dietro alla soap italiana più seguita e longeva della tv italiana ...

“Sta con lui - che è molto più grande…”. Francesca Cipriani - altro che single! All’Isola ripete in continuazione di essere sfortunata e di cercare l’amore - ma pare che non dica la verità : “Il nuovo compagno la riempe di regali” : Che personaggio Francesca Cipriani! Forse uno dei più forti, di quelli attualmente in gioco all’Isola dei Famosi. Sin dalla prima puntata del reality, la ex Pupa ed ex gieffina si è ‘distinta’. Ricordate l’attacco di panico prima di lanciarsi dall’elicottero? E poi, nei giorni a seguire, il malore, gli sfoghi, le discussioni e la fame atavica per cui tutti i naufraghi ormai la prendono in giro. Francesca (con ...

Torna su Rai2 l’appuntamento con “Stasera tutto è possibile” con Roberta Capua - Marisa Laurito e Giancarlo Magalli : Torna su Rai2 l’appuntamento con il divertimento di Stasera tutto è possibile. La settima puntata del comedy show condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy andrà in onda martedì 27 febbraio alle 21.20 e avrà come ospiti: Roberta Capua, Roberto Ciufoli, Gabriele Detti, Claudia Galanti, Valeria Graci, Marisa Laurito, Giancarlo Magalli, Marco Marzocca e Francesco Paolantoni. Saranno loro a giocare e a divertirsi con ...

“Stai mentendo”. Chi è la sconosciuta (ormai famosa) che attacca Nadia Toffa. “Quando hai il cancro…” : il suo post contro la Iena è diventato virale e tutti i giornali parlano di lei : “Sono una tua ammiratrice, felice per la tua ripresa, ma … a volte, esageriamo tutti un po’ con le parole, magari presi dall’entusiasmo”. Comincia così, e poi lo sfogo colpisce al cuore. “Beata te cara Nadia Toffa che in due mesi hai scoperto di avere un tumore, hai fatto l’intervento, chemio e radio, sei già al lavoro e ti dichiari guarita. Sai, qui, nel mondo di noi comuni mortali, ci sono ...

“State attenti - non condividete!”. WhatsApp - occhio alla nuova bufala. Se anche voi avete ricevuto questo curioso messaggio - niente paura - non siete i soli. 4 consigli utilissimi per non cadere (di nuovo) nel “tranello” : In questi giorni non si è parlato d’altro: Facebook, WhatsApp, ma anche a voce. “Sui social network e attraverso testi inviati da cellulare messaggi che annunciano un addebito da 35 euro sulla bolletta della luce di aprile, finalizzato a coprire i debiti degli utenti morosi, quelli cioè che non hanno pagato la propria bolletta elettrica – denuncia il Codacons – Un messaggio pericolosissimo perché invita anche a non pagare la ...

“Sta qui solo per sco***”. Isola dei Famosi : l’accusa gravissima nei confronti della naufraga. Queste parole hanno spaccato gli isolani e quello che sta accadendo in Honduras fa tremare il reality : Sapevamo molto poco di lei. La conoscevamo com Madre Natura, il personaggio di Ciao Darwin che le ha dato la popolarità, ma fino a oggi Paola Di Benedetto era una presenza muta della televisione. In Queste settimane all’Isola dei Famosi, la bellissima ragazza ha dimostrato di avere anche un gran carattere. Dopo aver conquistato Francesco Monte in pochi giorni, è diventata un membro importante del suo gruppo. Accanto a lei c’è ...

“Stati Uniti pronti al negoziato sul nucleare con la Corea del Nord” : Gli Stati Uniti sono pronti ad avviare colloqui con la Corea del Nord sul suo programma nucleare, pur continuando a mantenere alta la pressione sul regime di Kim Jong Un....

Karina Cascella contro Mercedesz Henger : “State perseguitando Monte!” : Mercedesz Henger e famiglia perseguita Francesco Monte? Le parole di Karina Cascella Domenica Live ha iniziato oggi la sua diretta con il droga gate lanciato da Eva Henger contro Francesco Monte: presenti in studio vi erano anche Mercedesz Henger e Karina Cascella, le quali si sono rese protagoniste di un duro dibattito. L’opinionista di Barbara d’Urso ha preso parola, riferendosi all’intervista che Eva aveva fatto a Le Iene ...

“Stava morendo ma poi…”. Rudy Zerbi alza gli occhi al cielo e ringrazia Dio. Lo fa nel giorno del compleanno del figlioletto che - per un problema - ha rischiato di non vedere mai. A tre anni di distanza da quei momenti terribili ecco la confessione del popolare giudice della tv : Un Rudy Zerbi come non si era mai visto. Sereno, disteso e con il cuore in mano. A 3 anni da quel giorno che poteva cambiargli la vita per sempre le sue parole hanno un significato ancora più forte. Sì perché 3 anni fa nasceva suo figlio Leo, un dono del cielo per cui Zerbi oggi ringrazia Dio. “Grandi ansie, paure e poi, per fortuna, un lieto fine – scrive Rudy Zerbi -. Ogni anno che passa però, non smetto di ringraziare il ...

Uk - giudice contro la volontà dei genitori : “Staccate la spina a Isaiah - 11 mesi” : Lasciare il bimbo attaccato alle macchine per la ventilazione artificiale che gli consentono di sopravvivere non è “nel suo miglior interesse”. Quindi il King’s College Hospital di Londra potrà staccare la spina a Isaiah Haastrup, 11 mesi, sulla base d’una decisione presa lunedì 29 gennaio dell’Alta Corte del Regno. Il verdetto del giudice relatore MacDonald replica quanto aveva stabilito la giustizia inglese a luglio 2017 ...

Interno 14 presenta “Stanze. I vapori dell’anima – Racconti all’Esquilino nelle stanze di Interno 14? : Mercoledì 31 gennaio 2018 alle ore 18.30 Interno 14 presenta “stanze. I vapori dell’anima – Racconti all’Esquilino nelle stanze di Interno 14″ di Michele Marinaccio, a cura di Roberta Melasecca.... L'articolo Interno 14 presenta “stanze. I vapori dell’anima – Racconti all’Esquilino nelle stanze di Interno 14″ su Roma Daily News.

E’ una Lazio da favola : senza diversi titolari domina l’Udinese e “Stacca” le concorrenti : 1/10 LaPresse/Alfredo Falcone ...