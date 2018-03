Spunta su Amazon una misteriosa remastered di Call of Duty Modern Warfare 2

Diritti tv - Mediapro : 'Sì allo spezzatino'. Tra Sky e Premium - riSpunta Amazon : Il calcio è per distacco lo sport più seguito del Paese, con grandi squadre e calciatori fortissimi. Da un punto di vista commerciale lo troviamo molto attraente. Esiste un problema, d'altronde basti ...

Yoshi : Spunta una data di uscita su Amazon Italia : Yoshi è un nuovo titolo per Nintendo Switch attualmente in sviluppo.Come riporta Mynintendonews, il gioco ha debuttato all'E3 lo scorso anno mostrandoci alcune sequenze di gameplay piuttosto interessanti, ma ancora più interessante è la data di uscita sbucata su Amazon Italia. Il sito ha infatti aggiornato la pagina del gioco elencando come data di lancio il 29 giugno 2018. Una comunicazione ufficiale per il momento manca per cui potrebbe ...

Su Amazon Spuntano 18 misteriosi giochi per Switch non ancora annunciati : 20 milioni di Switch venduti tra aprile 2018 e marzo 2019. Questo è l'obiettivo che il presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, si è posto per l'anno fiscale 2018. Sono numeri da capogiro che in molti hanno suscitato più di una domanda: quali giochi permetteranno alla console di macinare vendite così importanti?Sicuramente quanto segnalato da ResetEra e riportato da Gaming Bolt pare un chiaro indizio dell'impegno della grande N per il futuro ...