Spotify si quota in Borsa con il metodo ' direct listing' Ecco cos' è - Economyup

Cowntdown per quotazione Spotify : debutterà a Wall Street il 3 aprile : Conto alla rovescia per la quotazione di Spotify, che approderà al New York Stock Exchange il 3 aprile prossimo. Lo ha detto il servizio di musica in streaming svedese nel corso del suo Investor Day . Il gruppo, che ha scelto una quotazione diretta , che non prevede l'emissione di nuove azioni, , diffonderà il 26 marzo prossimo le guidance del ...

Rivoluzione a Wall Street. Perché quella di Spotify non è una quotazione come le altre : ... in particolare, dovrebbe utilizzare le plusvalenze per aumentare le royalty da girare ai propri artisti presenti su Spotify, che spesso lamentano le insufficienti entrate garantite dallo streaming. ...

Spotify si quota a Wall Street - offerta da un miliardo : Spotify punta alla Borsa di New York. Il servizio di streaming musicale ha depositato una domanda di offerta pubblica iniziale (Ipo) da un miliardo di dollari alla Security and exchange commission (Sec), l’autorità che controlla il settore finanziario negli Stati Uniti. Il gruppo svedese è diventato il più grande al mondo nello streaming musicale e fa concorrenza a colossi come Amazon e Apple. Nel documento di quotazione Spotify dichiara ...

Spotify ha fatto domanda per quotarsi alla borsa di Wall Street : Spotify ha presentato domanda per quotarsi in borsa a Wall Street, negli Stati Uniti. La società è il più grande fornitore di musica in streaming in abbonamento al mondo, con oltre 71 milioni di iscritti paganti e altri 159 milioni The post Spotify ha fatto domanda per quotarsi alla borsa di Wall Street appeared first on Il Post.

