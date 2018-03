In un colloquio telefonico con la premier britannica May, il presidente del Consiglio Gentiloni ha confermato la condanna italiana sull'attacco con gas nervino alla ex Spia russa Skripal e a sua figlia, a Salisbury. Da Gentiloni anche piena solidarietà alle autorità britanniche. Legittimo ha sottolineato il presidente del Consiglio- chiedere risposte chiare ed esaurienti dalla Russia. Importante infine la solidarietà di Nato e Ue, in vista del Consiglio europeo del 22/03.(Di venerdì 16 marzo 2018)

