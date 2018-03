Spia russa | Mosca | espelleremo diplomatici britannici

Spia russa - oggi Gentiloni chiama May : forte solidarietà. L'occidente unito contro Mosca : Prevista oggi una telefonata tra Gentiloni e May sulla crisi tra Regno unito e Russia, dopo l'attacco chimico contro un'ex Spia russa a Salisbury: da Palazzo Chigi forte solidarietà a DowningStreet. Schierati con Londra anche Usa, Francia e Germania.Trump vara intanto sanzioni contro le interferenze di Mosca sugli Usa

Spia russa - Gentiloni telefona alla May : 21.55 Attesa una telefonata tra il nostro premier Gentiloni e la premier britannica May sulla crisi tra Gran Bretagna e Russia, dopo l'avvelenamento dell'ex Spia di Mosca, Skripal. L'uomo sarebbe stato intossicato a Salisbury (Inghilterra) con il gas nervino. Con lui la figlia, entrambi in ospedale. Continui i contatti in queste ore tra Palazzo Chigi e Downing Street:è emersa la 'forte solidarietà' del governo italiano 'al governo e al popolo ...

Spia russa AVVELENATA - CASO SKRIPAL/ Mosca attacca Londra - Lavrov : "ci accusa perché in difficoltà su Brexit" : Ex SPIA Kgb AVVELENATA, CASO SKRIPAL: Russia vs Londra, "pronte espulsioni di diplomatici inglesi". Anche la Francia prende misure contro Cremlino: Usa, Onu e Macron contro Putin(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 18:57:00 GMT)

Spia russa : May - misure ulteriori se nuove provocazioni

Spia russa : GB - USA - Francia e Germania accusano Mosca

Ex Spia russa avvelenata - l’esperto di armi chimiche : “L’agente nervino Novichok creato e prodotto a 1000 km da Mosca” : Il Novichok, l’agente nervino usato per avvelenare l’ex spia russa Sergei Skripal e a sua figlia Yulia, è stato creato e prodotto solo a Shikhany, una cittadina russa a quasi 1000 km da Mosca. È questo il parere di Hamish de Bretton-Gordon, un esperto di armi chimiche interpellato dal Guardian, che spiega come nella cittadina ci fosse un importante centro di ricerca scientifica e chimica citato anche in un report che, diversi anni ...

CASO SKRIPAL - EX Spia russa AVVELENATA/ Mosca "espulsione diplomatici a breve” : Usa solidale con Londra : Ex SPIA Kgb AVVELENATA, CASO SKRIPAL: Russia vs Londra, "pronte espulsioni di diplomatici inglesi". Anche la Francia prende misure contro Cremlino: Usa, Onu e Macron contro Putin(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 15:23:00 GMT)

Spia russa - Francia - Germania e Usa con Londra : ?«Mosca minaccia la sicurezza internazionale» : Il governo inglese diffonde una dichiarazione sottoscritta, oltre che da Londra, anche da Stati Uniti, Francia e Germania che punta il dito contro Mosca. Anche la Nato a sostegno di Londra...

Spia russa : Gb - Usa - Francia e Germania accusano Mosca|Così vivono le spie|Foto : Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha fatto sapere che il Cremlino provvederà «presto»a cacciare il personale di Londra a Mosca. Macron si schiera con May

Spia russa : Nato - minaccia a sicurezza : ... in quanto costituisce una "violazione delle norme e accordi internazionali" che è "inaccettabile e non ha posto nel mondo civilizzato". La ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ...

Quali conseguenze avrà il caso della Spia russa avvelenata? : Meno di quanto sembri dai toni di questi giorni: la tensione è stata "dopata" da eventi slegati dall'attacco e non porterà a scontri irreparabili The post Quali conseguenze avrà il caso della spia russa avvelenata? appeared first on Il Post.

Spia russa - Mosca risponde alla May : «Espelleremo diplomatici britannici» : Sul caso di Serghei Skripal, avvelenato insieme con la figlia, gli Stati Uniti sono «solidali» con Londra, ne «condividono» il giudizio sulla responsabilità di Mosca