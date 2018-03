Spazio | Cristoforetti | “I prossimi 20 anni saranno interessanti”

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) “Cose molto interessanti ci aspettano, in merito all’esplorazione umana nello, neivent’”: lo ha detto l’astronauta Samantha, ospite con il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) Roberto Battiston, all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Perugia. Davanti ad una platea di studenti e professori, nell’aula Magna di palazzo Murena sede dell’ateneo perugino, la protagonista della missione Futura ha parlato soprattutto di futuro nello. “Oltre a continuare la nostra presenza nella stazione spaziale – ha affermato l’astronauta – si sta cercando un’ottica di commercializzazione per enti e istituzioni che vogliono fare ricerca in assenza di gravita’”. Secondosarà la nuova stazione spaziale cinese “la ...