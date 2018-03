“Spazio all’ingegno” | il 20 marzo l’astronauta Paolo Nespoli all’Università di Parma

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) S’intitola, e sarà un incontro davvero speciale. Anzi, “spaziale”. Martedì 20a partire dalle 11, all’Auditorium del Plesso Polifunzionale dell’Università di(Campus Scienze e Tecnologie, Parco Area delle Scienze) si faranno “quattro passi nello spazio”: in Ateneo arriverà infattiitaliano della European Space Agency- ESA. Con lui ci saranno Tommaso Ghidini, responsabile della Divisione Strutture, Meccanismi e Materiali di ESA, e Claudio Sollazzo, Mission Manager VITA, di ASI – Agenzia Spaziale Italiana. I posti per l’incontro, indirizzato in via prioritaria agli studenti delle scuole superiori e dell’Università ma aperto alla cittadinanza, sono già esauriti. Un paio d’ore nello spazio, dunque, con chi sullo spazio lavora e con chi ci è andato davvero, e più di una volta:è infatti praticamente appena ...