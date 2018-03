Spari in strada a Roma | due donne ferite dai proiettili

Paura a Torino : Spari in strada - ferito ragazzo di 22 anni : Il Secolo XIX, . Paura a Torino. Nella notte fra mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio, un uomo è stato ferito a colpi di pistola in via Buniva. A quanto si apprende, l'episodio si è verificato intorno ...

Spari in strada davanti un bar - 4 feriti. Caccia all'uomo a Pisa : Roma, 9 feb. , askanews, A Pisa è Caccia all'uomo alla ricerca di un giovane del posto, un 21enne, che questa mattina ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro degli avventori della Caffetteria ...

Macerata - Spari in strada contro gli extracomunitari di colore : sei feriti Video : Terrore tra le vie centrali di #Macerata: da un'auto in corsa sono partiti degli spari. Arrestato un italiano di 28 anni, presunto responsabile assieme all'autista che guidava il veicolo. I colpi di arma da fuoco provenienti dall'automobile nera in corsa nelle vie centrali di Macerata hanno ferito 6 persone: i bersagli erano gli extracomunitari di colore che passeggiavano per il centro della citta'. E' stato subito arrestato, questa mattina, il ...

Macerata - Spari in strada contro gli extracomunitari di colore : sei feriti : Terrore tra le vie centrali di Macerata: da un'auto in corsa sono partiti degli spari. Arrestato un italiano di 28 anni, presunto responsabile assieme all'autista che guidava il veicolo. I colpi di arma da fuoco provenienti dall'automobile nera in corsa nelle vie centrali di Macerata hanno ferito 6 persone: i bersagli erano gli extracomunitari di colore che passeggiavano per il centro della città. E' stato subito arrestato, questa mattina, il ...

Macerata - Spari in strada da auto in corsa : i soccorsi a una vittima : Paura a Macerata nelle vie del centro per una serie di colpi di arma da fuoco partiti da un’auto in corsa di colore scuro con a bordo due persone che sta girando per la città. Quattro feriti segnalati, fra loro due persone di colore. Il sindaco alla cittadinanza attraverso i social: “Rimanete in casa”. Fermato il servizio di trasporto pubblico, gli studenti restino a scuola. La polizia sollecita a rimanere al riparo, evitando ...

Macerata - Spari in strada contro uomini di colore : diversi feriti - fermato un uomo : Momenti di panico a Macerata : diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati da un'auto scura per le vie della città. I bersagli sono persone di colore. Si segnalano almeno 6 feriti. Le forze dell'...

Macerata - Spari in strada da auto in corsa : sei feriti. Le immagini dei soccorsi : Paura a Macerata nelle vie del centro per una serie di colpi di arma da fuoco partiti da un’auto in corsa di colore scuro con a bordo due persone che sta girando per la città. Quattro feriti segnalati, fra loro due persone di colore. Il sindaco alla cittadinanza attraverso i social: “Rimanete in casa”. Fermato il servizio di trasporto pubblico, gli studenti restino a scuola. La polizia sollecita a rimanere al riparo, evitando ...

Macerata - Spari in strada in varie parti della città : 2 uomini fanno fuoco da un’auto - 4 feriti. Sindaco : “Restate in casa” : Una serie di sparatorie sono in corso a Macerata. I colpi, a quanto si è appreso, sono partiti da un’auto – un’Alfa Romeo 147 nera – con due persone a bordo che sta girando per la città. Quattro i feriti segnalati, di cui uno in corso Cairoli, uno nei pressi della stazione. spari anche in via dei Velini e via Spalato, zone toccate dalle indagini per il caso di Pamela Mastropietro. “Restate in casa è il messaggio” lanciato ...

Spari in strada a Macerata - feriti : 12.09 Sparatorie a Macerata. Secondo le prime informazioni, colpi sono stati esplosi da un'auto su cui viaggia una sola persona. Quattro feriti, di cui uno vicino alla stazione. Altri Spari sono stati uditi in via dei Velini e via Spalato, zone toccate dalle indagini per il caso della 18enne ritrovata a pezzi in due valigie.