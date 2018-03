Sostanze tossiche per gli ormoni | una task force europea per risolvere il problema

Milano - quattro operai intossicati in un’azienda metalmeccanica : condizioni gravi. “Hanno inalato Sostanze tossiche” : Sei operai sono rimasti intossicati all’interno dell’azienda metalmeccanica Lamina, a Milano. I dipendenti hanno perso i sensi e – secondo le prime informazioni – le condizioni di quattro di loro sarebbero molto gravi. Sono tutti stati trasportati in arresto cardiocircolatorio al San Raffaele, al Sacco e nell’ospedale di Monza. I soccorittori dell’Areu parlano di intossicazione per inalazione di sostanze ...