SOSSIO ARUTA Uomini e Donne | Ida Platano pensa ancora al calciatore?

Uomini e Donne/ Foto - SOSSIO ARUTA sfoggia il fisico sui social (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani ritrova il sorriso dopo l'addio a Giorgio Manetti. Il sogno dei fans per Tina Cipollari tronista.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 20:18:00 GMT)

Uomini e Donne - SOSSIO ARUTA insultato sui social : “Mettetevi nei miei panni” : Uomini Donne, Sossio Aruta insultato pesantemente sui social risponde: “Mettetevi nei miei panni” Sossio Aruta è probabilmente uno dei personaggi di Uomini e Donne che più è stato messo in discussione al Trono Over negli ultimi tempi. Il cavaliere, in particolare, molto è stato criticato dagli opinionisti per la celerità con cui avrebbe posto fine […] L'articolo Uomini e Donne, Sossio Aruta insultato sui social: ...

SOSSIO Aruta/ Uomini e Donne - Melania infuriata : "Tu non vuoi avere rapporto con nessuna - sono io a chiudere" : Al trono over di Uomini e Donne, Sossio Aruta ha accusato Federica di essere stato usato. Ma sul web il vittimismo del calciatore non è stato accolto.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:40:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : nuovo rifiuto per SOSSIO Aruta? : Sossio Aruta riceve un nuovo rifiuto a Uomini e Donne? Sossio Aruta chiuderà l’ultimo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne oggi pomeriggio. Il talk dei sentimenti Mediaset punterà nuovamente sul segmento senior della trasmissione, sempre ricco di colpi di scena e cambiamenti inaspettati. Dopo il chiarimento e la chiusura, questa volta forse definitiva, tra Ida e Riccardo, oggi in puntata si tornerà a parlare ...

SOSSIO Aruta/ Uomini e Donne - al trono over ancora rivalità con Riccardo? : Sossio Aruta e Riccardo saranno ancora rivali al trono over di Uomini e Donne? Una nuova dama è arrivata per conoscere i due cavalieri. L'ex calciatore proverà a riavvicinarsi a Ida?(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 12:47:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e news trono over : sui social il brindisi nostalgico di SOSSIO Aruta : UOMINI e DONNE, Anticipazioni e news: in attesa delle nuove puntate dei senior, Sossio Aruta ha salutato i suoi follower con un brindisi… (trono over)(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari tronista - SOSSIO ARUTA tra i vip (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Tina Cipollari nuova tronista, Gemma Galgani la stuzzica. Giorgio Manetti pronto a scendere per corteggiare l'opinionista?(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 13:07:00 GMT)

Benevento - SOSSIO ARUTA e l'appello a Vigorito : 'Mi faccia giocare un minuto in Serie A' : Gragnuola di reti all'Olimpico!!! Roma-Benevento, dove vedere il match in diretta tv e streaming Vigorito, il patron del Benevento: 'Si, è vero, volevo ingaggiare Totti' Giudice Sportivo Serie A: ...

SOSSIO ARUTA Vs Gianni Sperti/ Uomini e Donne - l'opinionista non accetta il libro : "Sei un gran maleducato!" : Al trono over di Uomini e Donne, Sossio e Melania continuano la loro conoscenza. Ma l'opinionista Gianni Sperti ha dei dubbi sulla buona fede del calciatore...(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 15:15:00 GMT)

Ida e Riccardo/ Uomini e donne - messo da parte SOSSIO ARUTA spunta un altro terzo incomodo? : Messi da parte Sossio Aruta e tutte le polemiche che sono scaturite dalla sua amicizia con Ida, ecco arrivare un terzo incomodo che potrebbe rovinare tutto con Riccardo, chi è?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 13:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - SOSSIO ARUTA : “Recensioni positive sul racconto della mia vita” (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over e news: Sossio Aruta ha ringraziato i suoi numerosissimi fan per il successo del suo libro "Yo Soy un Pajaro". Ecco tutte le info. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne : SOSSIO ARUTA - triangolo bollente e polemiche : il post su Fb Video : Un re leone per un pokerissimo di Donne al centro dello studio di #Uomini e Donne. Sossio Aruta [Video] continua a far discutere per le sue peripezie sentimentali nel corso del #Trono Over del people show di Canale 5. L’attrazione del cavaliere nei confronti di Ida è evidentemente ma la super corteggiata dama non si fida di lui. La donna ha riferito di aver anche letto il libro Yo Soy un Pajaro per conoscerlo meglio sottolineando che Riccardo ...

IDA E SOSSIO ARUTA/ Uomini e donne - nuovo scontro in studio con Riccardo e ancora problemi per la dama : Ida e Sorrio ARUTA tornano al centro dello studio per nuove discussioni a Uomini e donne dove il valzer con Riccardo continua, e dove spunta un altro incomodo, forse due. Ecco le novità(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 15:40:00 GMT)

Uomini e Donne/ SOSSIO ARUTA spacca l'opinione pubblica - sarà addio? (Trono Over) : Uomini e Donne, la dama del trono over Anna Tedesco ha festeggiato il compleanno con i fans con cui ha fatto una diretta sui social per ringraziare tutti dell'affetto.(pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:05:00 GMT)