Sospesa L' Isola dei famosi 2018 dopo le polemiche? La scelta del direttore

Isola 2018 Sospesa a causa di Alessia Marcuzzi? TUTTA LA VERITÀ sulle ultime ore : L'Isola 2018 chiude dopo la lite di Alessia Marcuzzi ed Eva Henger? Pare - e sottolineiamo "pare" - che lo sfogo della conduttrice avvenuto nell'ultima puntata non sia piaciuto a chi potrebbe prendere un provvedimento (di non si sa quale tipo) contro di lei. Sono solo ipotesi, forse anche fin troppo fantasiose, ma la notizia si è diffusa e nessuno al momento ha smentito. Sicuramente Alessia non tarderà a chiarire la situazione. Nell'ultima ...

“Sospesa l’Isola dei Famosi”. È il caos. Si parla di chiusura anticipata. Con quella sfuriata alla Henger - Alessia Marcuzzi ha fatto arrabbiare (e parecchio) un pezzo grosso di Mediaset che ora - per lei - avrebbe in serbo una “sorpresa” choc : Avete visto l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi? È successo un disastro. Il disastro in questione è scoppiato perché Eva Henger insisteva affinché Alessia Marcuzzi parlasse del canna-gate. Ma la Marcuzzi, che ormai è stufa di questa storia, le si è rivoltata contro in modo molto aggressivo: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me ...