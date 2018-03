Sorteggi Champions League | i numeri che fanno sognare i tifosi della Juve | è tutto già

Sorteggi Champions : la Juve pesca il Real - la Roma il Barcellona : Passa dal Real Madrid, ancora una volta, il sogno europeo della Juventus: nove mesi dopo la finale di Cardiff, le due squadre si ritroveranno di fronte nei quarti di finale di Champions League. Questo l’esito del Sorteggio, senza fasce né vincoli, effettuato poco dopo mezzogiorno nella sede dell’Uefa a Nyon. E’ stato Andry Shevchenko, ambasciatore ...

Cosa scrive la stampa spagnola dei Sorteggi Champions di Juve e Roma : In Champions League sarà Italia contro Spagna. La mano di Shevchenko non è stata benevola, con Juventus e Roma, nello stabilire gli accoppiamenti per i quarti di finale. L’ex attaccante del Milan, designato per estrarre dall’urna le 8 squadre ancora in gara, ha riservato brutte sorprese. Forse le più temute. Per la squadra di Allegri ci sarà il remake della finale dello scorso anno con il Real Madrid ...

Sorteggi Champions : Barcellona-Roma. Totti : «Ce la giocheremo» : Il mal comune non fa sorridere nessuno. Se la Juve ha preso il Real Madrid, che ha vinto le ultime due edizioni di Champions e l'ultima proprio contro i bianconeri a Cardiff, la Roma non può certo ...

Sorteggio quarti Champions : Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma. E.League : Salisburgo per la Lazio : DI FRANCESCO: 'ENTUSIASMO E COSAPEVOLEZZA' - 'Dall'urna è uscita una delle squadre più forti al mondo, con il giocatore più forte del mondo, Messi - commenta Di Francesco su twitter-. Siamo arrivati ...

Roma - Sorteggio Champions. Totti : “il Barcellona dovrà sudare per eliminarci” : “Sono contento del sorteggio perche’ siamo tra le otto piu’ forti d’Europa, quindi sarebbe stato uguale affrontare anche altre squadre, come City o Real Madrid. Ce la giocheremo come abbiamo fatto finora: in questa Champions abbiamo fatto un cammino positivo, quindi il Barcellona avra’ da sudare per eliminarci”. Cosi’ Francesco Totti, intervistato da Premium Sport, commenta l’esito dei sorteggi di ...

Sorteggi Champions League - doppio scontro Italia-Spagna : speranze di qualificazione per Juve e Roma : Champions League, doppio scontro Italia-Spagna. Sono andati in scena i Sorteggi di Champions League, sfortuna per le squadre italiane, la Juventus dovrà vedersela contro il Real Madrid mentre la Roma contro il Barcellona. speranze di qualificazione per entrambe, la squadra di Massimiliano Allegri ha sicuramente la qualità tecnica per superare il turno contro i Blancos, la squadra spagnola non sta entusiasmando in Liga mentre in Europa il ...

Champions - Sorteggio malevolo per le italiane : la Juve pesca il Real Madrid - la Roma il Barcellona : Alla fine l'urna è stata malevola per entrambe le italiane: Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ha pescato le peggiori avversarie possibili del lotto. La Juventus ha...

Sorteggi Champions League - ai quarti Juve-Real Madrid e Barcellona-Roma : Peggio di così non poteva andare, o quasi, per le italiane impegnate in Champions League. Nei quarti la Juventus affronterà il Real Madrid, che l’aveva sconfitta nella finale dello scorso anno a Cardiff, mentre alla Roma toccherà il Barcellona di Leo Messi. La gara di andata dei bianconeri, reduci dalla vittoria negli ottavi contro il Tottenham, si giocherà all’Allianz Stadium il 3 o il 4 aprile, mentre il ritorno al Santiago ...