Sony rilascia l’aggiornamento ad Android 8 0 Oreo per Xperia XA1 | XA1 Plus e XA1 Ultra

Sony rilascia la versione firmware 5.05 per PlayStation 4 : Sony ha annunciato l’arrivo del nuovo firmware per PlayStation 4 , corrispondente alla versione 5.05 . La patch, che non include notizie particolarmente significative, è necessaria per continuare a utilizzare i servizi di PlayStation Network.Il 5.05 include solo miglioramenti generali delle prestazioni per la console, aumentando la stabilità del sistema e preparandolo per future modifiche più profonde in termini di utente e funzionalità, ...