Snoop Dog raccoglie 45 milioni per finanziare la cannabis economy : (Immagine: Uriel Sinai/Getty Images) Pìù che un business, una vera e propria passione. Il rapper e showman americano Snoop Dog non ha mai nascosto, in effetti, la sua simpatia per la marijuana. È da qualche anno però che Mr. Doggy Dogg (uno dei suoi innumerevoli soprannomi) ha deciso di investire seriamente nel settore della cannabis. Prima con merryjane, una piattaforma che contiene notizie sulla cannabis: storia, sottocultura pop, prodotti, ...