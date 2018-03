Sneak peek e promo di Station 19 | debutto hot il 22 marzo per lo spin-off di Grey’s sui

THE X-FILES - Traffici sospetti e rituali nello Sneak peek della nona puntata : La serie arrivata quasi alla conclusione, torna questa sera sulla rete americana Fox, con un nuovo episodio intitolato "Nothing Lasts Forever". Dal promo e dallo Sneak Peek trasmesso dall'emittente, si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena, che ritornerà ad occuparsi della storia principale della stagione. L'episodio che in italiano può essere tradotto con "Niente dura per sempre" è diretto da Jemes Wrong e scritto da Karen ...

THE X-FILES - Dominio dell'intelligenza artificiale nello Sneak peek della settima puntata : Dopo la pausa di alcune settimane questa sera ritorna sulle reti Fox il settimo episodio dell'undicesima serie di The X-FILES intitolato "Rm9sbG93ZXJz" che vedrà i due agenti alle prese con fenomeni fuori dal comune. Lo Sneak Peak ci mostra Mulder e Scully durante una tranquilla pausa pranzo fino a quando qualcosa non funziona come dovrebbe. Insospettiti da ciò che sta accadendo, i due provano a fuggire dalla stanza, ma scoprono ...

SCANDAL - Confronto tra Olivia e Mellie nello Sneak peek dell'undicesima puntata : L’undicesima puntata di SCANDAL in onda nel TGIT della ABC, costringerà Olivia a fare i conti le sue azioni. Lo Sneak Peek diffuso dalla rete americana, ci mostra la Pope messa alle strette e costretta ad affrontare una dura realtà.Nel video Olivia si trova nello Studio Ovale insieme a Mellie, la donna con cui è passata alla storia. Il Presidente degli Stati Uniti, ha deciso di toglierle l’incarico di Capo di Gabinetto per affidarlo a Jake. La ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Frank continua ad indagare nello Sneak peek della dodicesima puntata : Come di consueto la dodicesima puntata di How To Get AWAY WITH MURDER, intitolata “Ask Him About Stella”, tornerà anche questa sera sul network americano della ABC. La rete ha diffuso lo Sneak Peek in cui vediamo i Keating 4 riuniti a casa di Connor e Oliver e stanno discutendo di un caso, fino a quando non arriva una chiamata sul telefono di Oliver. Frank lo sta contattando perché ha bisogno delle sue doti da hacker. L’uomo ha bisogno ...

SCANDAL - E’ arrivata la resa dei conti per Olivia nello Sneak peek della decima puntata : La verità sta per venire alla luce nella decima puntata della serie intitolata “The People v. Olivia Pope". Lo Sneak Peek rilasciato dalla ABC ci regala alcune anticipazioni su quello che vedremo questa sera nel TGIT di Shonda Rhimes. Quando entra nella casa in Vermont, il luogo che avrebbe coronato la storia d’amore tra lei e Fitz, Olivia si trova davanti tutti i suoi ex-colleghi. La donna è sconvolta, non può credere a ciò che sta ...

THE X-FILES - Una presenza inquietante blocca Dana nello Sneak peek della quinta puntata : Dopo il promo rilasciato dalla Fox in cui ci sono numerose anticipazioni sui prossimi episodi, il network americano ha diffuso lo Sneak Peek della puntata in onda questa sera.L’episodio scritto e diretto da James Wong è intitolato Ghouli. Il video è ambientato in ospedale, qui vediamo Dana addormentata sulle sedie della sala d’aspetto. Improvvisamente si sveglia, come se avesse avvertito una presenza inquietante, che la paralizza. Mentre ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Annalise e Frank ritornano a collaborare nello Sneak peek della decima puntata : Questa sera sulla ABC andrà in onda una nuova puntata di How To Get AWAY WITH MURDER, intitolata “Everything We Did Was For Nothing”. Nell’episodio vedremo Laurel mentre cerca di capire cosa è successo la tragica notte in cui ha dato alla luce suo figlio. Inoltre rivedremo un’inedita coppia. Annalise e Frank ritorneranno a collaborare per risolvere la situazione e scegliere il meglio per il resto del gruppo.nello Sneak Peek rilasciato ...

THE X- FILES - I ricordi non sono come sembrano nello Sneak peek della quarta puntata : La quarta puntata dell’undicesima serie di The X-FILES, intitolata "The Lost Art of Forehead Sweat", ci chiarisce uno dei dubbi su cui ruota lo show dalle sue origini. Darin Morgan, sceneggiatore e regista della puntata, ci porta a scoprire come sono nati gli X-FILES. come si può vedere dallo Sneak Peek rilasciato dalla Fox, i due agenti si trovano nel loro ufficio mentre parlano di alcuni ricordi dell’infanzia, che risultano ...

Nello Sneak peek di Grey’s Anatomy 14×10 - il senso di colpa di Jo : Jenny ha colpito Paul? : Dopo una prèmiere invernale ricca di colpi di scena, Nello sneak peek di Grey's Anatomy 14x10 si discute su un quesito importante: chi ha tentato di uccidere Paul Stadler? Il marito (ormai ex) di Jo si è presentato all'ospedale di Seattle sconvolgendo di nuovo la vita della dottoressa Wilson, ma non solo. L'uomo è arrivato accompagnato da Jenny, la sua nuova fidanzata. La situazione non poteva apparire peggio di così per Jo, la quale non solo ...