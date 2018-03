SMA | terapia rivoluzionaria disponibile in 16 centri in Italia

La terapia inalatoria nell’aSMA bronchiale e nella broncopneumopatia cronica ostruttiva : Questo post è a cura di M. G. Alma, Specialista Broncopneumologo.In queste diffuse malattie tutte le Linee Guida attribuiscono grande importanza alla terapia inalatoria sia per la notevole efficacia che per l'ottima tollerabilità in quanto con basse dosi di farmaco è possibile ottenere una marcata azione locale senza peraltro effetti collaterali di rilievo.Attualmente sono disponibili terapie sempre più potenti la cui ...