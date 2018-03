Slopestyle | Coppa del Mondo 2018 | Goepper e Claire vincono all’Alpe di Siusi | Sfere di

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : cancellata la gara di Slopestyle a Laax : Niente da fare. Dopo continui rinvii è stata presa la decisione definitiva da parte della giuria: le gare di Coppa del Mondo di slopestyle per quanto riguarda lo Snowboard in quel di Laax sono state cancellati a causa delle condizioni meterologiche. UPDATE: Mens competition cancelled. Womens preliminary start 14:00pm (CET) #LaaxOPEN2018 pic.twitter.com/5cPCrJH27Q — fisSnowboard (@fisSnowboard) 19 gennaio 2018 Unfortunately its not ...