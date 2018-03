Siria | strage di civili nella Ghouta e ad Afrin | oltre cento morti L’immagine

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 marzo 2018) È finito l’assedio di Aleppo, maregione della Ghuta orientale (enclave vicino a Damasco ancora controllata dai ribelli) e ad(enclave curdo-na) l’assedio contro icontinua. Soltanto oggi sotto le bombe del regime di Assad, della Russia e della Turchia sono state uccisepersone. Secondo quanto riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), 64 persone hanno perso la vitaGhuta orientale, sotto attacco delle forze governativene con l’appoggio di quelle russe, e altre 27 sono morte ad, nel nord-ovest del Paese, dove dal 20 gennaio è in corso un’offensiva delle forze speciali turche e di milizie ribelli loro alleate contro le forze curde dell’Ypg. Ma il ministero della Difesa russo, in un comunicato, ha smentito le notizie di bombardamenti russi a Ghuta Est. “È un’altra fake-news”, ha commentato ...