Siria | migliaia in fuga dalla Ghouta | foto diventa simbolo dell' esodo

Siria : tragico esodo a Ghouta - decine di migliaia in fuga dalle bombe : Non si placano le bombe sulla Ghouta orientale, l'enclave ribelle Siriana alla periferia est di Damasco oggetto da oltre un mese di una pesante offensiva del regime e dei suoi alleati. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, nelle ultime ore più di 40 civili hanno perso la vita nei raid Siriani e russi. I bombardamenti più intensi si sono verificati questa mattina su Zamalka, Kfar Batna, Jisrin e Saqba, tutte ...