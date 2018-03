Siria ancora raid su Ghouta | Ong | 100 morti

Siria : ancora morti civili - 44 in Ghouta e 14 a nord-ovest : ANSAmed, - BEIRUT, 5 MAR - E' di oltre 40 civili uccisi il bilancio di raid aerei e di artiglieria governativi Siriani sulla Ghuta, l'area assediata a est di Damasco e raggiunta oggi da aiuti ...

Siria - ancora fuoco sui civili in fuga dalla Ghouta orientale - : La denuncia arriva dal ministro della difesa russo: 300 persone bloccate nei pressi del corridoio umanitario a causa di colpi di mortaio di miliziani. Scontro Usa-Turchia sulla risoluzione Onu

Siria - ANCORA BOMBARDAMENTI SU GOUTHA : Si teme uso di gas e armi chimiche Guterres invoca tregua immediata 151Putin ordina tregua diurna da oggi 152 CORTE USA:NO FINE PROTEZIONE "DREAMERS" Trump chiedeva stop a piano Obama 153 YEMEN,VETO RUSSIA A RISOLUZIONE ONU 154 SISMA PAPUA N.G., ALMENO 30 I MORTI 155 SLOVACCHIA, UCCISO GIORNALISTA KUCIAK Si occupava di frodi fiscali 156 GERMANIA, CDU APPROVA GROSSE KOALITION Dopo settimane di discussione 157

Siria - la tregua decisa dall’Onu è già stata violata : “Il regime bombarda ancora il Ghouta” : Siria, la tregua decisa dall’Onu è già stata violata: “Il regime bombarda ancora il Ghouta” La tregua, approvata dall’Onu sabato 24 gennaio, è durata poche ore. Secondo l’Osservatorio Siriano per i diritti umani, l’esercito fedele al regime di Bashar al Assad avrebbe bombardato già due volte la periferia di Douma.Continua a leggere La tregua, approvata […] L'articolo Siria, la tregua decisa dall’Onu è già stata violata: ...

Siria - ancora bombardamenti nel Goutha : 10.51 L'aviazione e l'artiglieria del regime di Damasco hanno ripreso l'attacco, che dura ormai da una settimana,sull'enclave dei ribelli nel Ghouta, portando il bilancio a oltre 470 morti. bombardamenti sono andati avanti anche durante tutta la notte,secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani,che sostiene abbia partecipato anche l'aviazione russa, anche se Mosca smentisce. Nei raid, uccisi più di 100bambini e feriti oltre 1.500 civili.

Terrorismo - a Como una famiglia di foreign fighter. Arrestato il padre - il figlio ancora in Siria : padre e figlio egiziani sono stati arrestati. Gli inquirenti: "Ci sono ragionevoli motivi perché il ragazzo possa tornare in Italia o in Europa"