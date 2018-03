Siracusa | traffico di gasolio tra Libia e Italia | confiscati 100mila chili di

liberoquotidiano

: Cronaca. Siracusa, 'Operazione Indonesia': traffico illegale di gasolio tra Italia e Libia - - Sicilians_it : Cronaca. Siracusa, 'Operazione Indonesia': traffico illegale di gasolio tra Italia e Libia - - RobertoVMinasi : Cronaca. Siracusa, 'Operazione Indonesia': traffico illegale di gasolio tra Italia e Libia -... - PupiaTv : Siracusa, traffico di gasolio: confisca su motonave condotta da indonesiano - -

(Di venerdì 16 marzo 2018) (AdnKronos) - Il comandante della motonave, J.A.T., 25 anni, fu sottoposto a fermo per contrabbando di olii minerali e di tabacchi lavorati esteri, nonché per riciclaggio. I quattro componenti dell’equipaggio, invece, furono denunciati per favoreggiamento personale. A conclusione delle indagini, coo