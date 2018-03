S' innamora su facebook e scappa mollando figli e marito | a processo

SAN VALENTINO 2018/ Auguri e frasi romantiche : il “regalo” di Facebook agli innamora ti (oggi - 14 febbraio) : San VALENTINO 2018 , Auguri e frasi speciali. Per i vostri innamorati , idee su come augurare una giornata speciale per tutti coloro che vogliono rendere indimenticabile questo giorno(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 11:35:00 GMT)

Facebook introduce le liste e lancia una chat per gli innamorati su Messenger : Facebook lancia una nuova funzione, chiamata liste, per creare degli elenchi legati a qualsiasi cosa, da condividere con gli amici. E proprio alla vigilia di San Valentino lancia una chat speciale su Messenger dedicata agli innamorati. L'articolo Facebook introduce le liste e lancia una chat per gli innamorati su Messenger è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.