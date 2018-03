Sinistra e popolo

Con Potere al Popolo si torna a parlare di Sinistra : Il movimento è stato capace di declinare un nuovo vocabolario della sinistra, mettere d'accordo i gruppi europei e avvicinarsi alla soglia di sbarramento

Perché il mondo della scuola punirà il Pd. Perché - a Sinistra - quel popolo - può trovare le sue ragioni : La prima questione, il contratto. Sono circa dieci anni che manca all'appello il rinnovo contrattuale, con annesse retribuzioni ferme per i lavoratori della scuola. Non sono i soli, ma in questo caso stiamo parlando di una categoria che è cardine di un'infrastruttura civile tra le più importanti del nostro paese -la scuola- con retribuzioni ben al di sotto della media europea.La verità indicibile è che il valore ...

[Il retroscena] Cannibalismo rosso tra le liste a Sinistra. La sorpresa di "Potere al popolo" a cui LeU guarda con preoccupazione : "LeU comprende un personale dirigente - ha spiegato Marco Ferrando - che non solo ha distrutto la sinistra politica in Italia, a partire dallo scioglimento del Pci, ma ha diretto le gigantesche ...

A Sinistra c’è Potere al Popolo. E non vuole alleanze : “LeU? Corteggia il Pd. M5S ambiguo”. Ma aspetta De Magistris : Si considera l’unica lista a sinistra, bollando Liberi e Uguali di Grasso come una sorta di “PD-2“. Non vuole alleanze, né spiega di temere la raccolta firme o la soglia del 3% (necessaria per entrare in Parlamento), in realtà quasi un miraggio da raggiungere: “Non ci spaventano”, rivendicano da “Potere al Popolo“, la lista di sinistra radicale nata dopo il fallimento del progetto del Teatro Brancaccio. ...

'Potere al Popolo' : a Sinistra spunta la lista antagonista di Viola Carofalo : Mentre il centrodestra riesce a stare insieme coprendo anche contraddizioni non da poco, a sinistra la frammentazione è altissima e rischia di risultare fatale avvantaggiando M5S e, soprattutto, la ...

Potere al popolo e la crisi della Sinistra italiana : S’ispirano al Partito laburista di Jeremy Corbyn, hanno l’obiettivo di rifondare la sinistra italiana. Ma potrebbero non riuscire nemmeno a raccogliere le firme. Leggi

'Potere al popolo' - la Sinistra si riunisce per discutere di candidature locali alle elezioni politiche : ... di persone impegnate in associazioni, comitati territoriali, esperienze civiche, di attivisti e militanti, che coinvolge partiti, reti e organizzazioni della sinistra sociale e politica, ...