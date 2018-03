Silvia Candiani | ad di Microsoft | «Essere moglie | mamma e capo è possibile»

vanityfair

(Di venerdì 16 marzo 2018) Quando Bill Gates ha fondato lanel ’75 sicuramente non avrebbe mai immaginato cosa sarebbe diventata la sua azienda, un ecosistema complesso e multiforme, impegnata anche nello sviluppo della cultura digitale. Proprio per riflettere sul valore del Digitale a Milano è stata istituita la Digital Week, una serie di incontri che hanno coinvolto anche laHouse, animata da incontri che hanno accolto istituzioni, università, aziende, start up e cittadini, in un viaggio alla scoperta dei temi e dei protagonisti della trasformazione digitale del paese. Alla fine del primo giorno della «settimana digitale» abbiamo fatto quattro chiacchiere con, prima donna amministratore delegato a, già fondatrice di Valore D, associazione di grandi imprese impegnata nel sostenere la leadership femminile in azienda. Sposata,di due bimbe,è ...