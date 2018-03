ilfattoquotidiano

: #Mafia: beni per 120 milioni sequestrati a 're' della fibra ottica - Agenzia_Ansa : #Mafia: beni per 120 milioni sequestrati a 're' della fibra ottica - Cascavel47 : Sicilia, sequestrati 150mila euro all’ex pm Antonio Ingroia: “Da società regionale rimborsi e compensi non dovuti”… - VGiannetto : Indagine per peculato a Sicilia e Servizi Sequestrati 150mila euro a Ingroia e all'ex revisore contabile della soci… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Oltresono statidalla Guardia di Finanza all’ex pm di Palermo,. Il gip del tribunale palermitano ha disposto la misura nell’ambito dell’inchiesta sullae-servizi in cui l’ex magistrato è indagato per peculato dallo scorso dicembre. Secondo l’accusa, quando era amministratore unico dellaa capitale pubblico che gestisce i servizi informatici della Regionena,avrebbe percepito indebitamente rimborsi di viaggio per 17 milae si sarebbe liquidato un’indennità di risultato sproporzionata rispetto agli utili realizzati dalla: 117 mila. L'articoloall’ex pm: “Darimborsi e compensi non dovuti” proviene da Il Fatto Quotidiano.