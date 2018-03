Sicilia | Presidente Ars | nessuna contrarietà a dirette streaming commissioni

Sicilia : Musumeci riceve Presidente Cga : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto a Palazzo d’Orleans, in visita di cortesia, il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, Rosanna De Nictolis. Nel corso del cordiale incontro, che si è protratto per oltre un’ora - e al qual

Sicilia : Musumeci riceve Presidente Cga : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) – Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto a Palazzo d’Orleans, in visita di cortesia, il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, Rosanna De Nictolis. Nel corso del cordiale incontro, che si è protratto per oltre un’ora – e al quale erano presenti anche il Presidente aggiunto del Cga, Ermanno De Francisco, e il consigliere della Sezione consultiva, ...

Sicilia : Confesercenti - Di Modica nominato presidente di Assocamping : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Salvatore Di Modica è stato nominato presidente di Assocamping Confesercenti Sicilia. Cinquantasei anni, di Vittoria è titolare di due strutture di camping nel ragusano, Di Modica sarà coadiuvato da due vicepresidenti: Fabio D’Azzo di Ribera e Antonio Pollara di Tusa.

Spazio - l’astronauta Paolo Nespoli : al presidente Mattarella porto una foto dell’Italia e della Sicilia : “Al presidente Mattarella porto una foto dell’Italia e della Sicilia scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale“: lo ha dichiarato oggi a Roma l’astronauta italiano dell’ESA Paolo Nespoli, che alle 16:30 sarà in visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica. “Ho scattato tante foto dell’Italia dallo Spazio, al presidente Mattarella porto uno scatto in cui si vede bene la ...

Maria Giammarresi presidente BCSicilia Bagheria : Sono stati eletti gli organismi della BCsicilia di Bagheria. L'associazione che si occupa della salvaguardia dei beni culturali e ambientali

Sicilia : Presidente Ars a don Scordato - qui non gioca nessuno : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) – Il Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, che finora si è astenuto da ogni commento sulla trattativa in corso per la riduzione degli stipendi dei burocrati di Palazzo dei Normanni, ha deciso di rompere il silenzio per replicare a don Cosimo Scordato, parroco di San Francesco Saverio di Palermo. Il prete negli ultimi giorni ha più volte attaccato l’Ars per gli stipendi dei dipendenti ritenuti ...

Agrigento - 6 anni all'ex presidente di Legambiente Sicilia Fontana per i due bimbi morti sui vulcanelli : La notizia non è di quelle che càpitano tutti i giorni: l'ex presidente di Legambiente Sicilia, Domenico 'Mimmo' Fontana, è stato condannato a 6 anni di reclusione per la morte dei piccoli Carmelo e ...

Forza Italia - la giudice al posto dell’ex tronista : in Sicilia candidata la compagna di Armao - vice presidente della Regione : L’ex tronista deve farsi da parte, al suo posto ad Agrigento ci deve essere il giudice. Tra i candidati di Forza Italia in Sicilia spunta Giusi Bartolozzi, magistrato e compagna del vice presidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao. Sarà lei la capolista nel collegio di Agrigento nel listino di Forza Italia. Ylenia Citino, ex tronista di Uomini e Donne, deve farsi da parte e chissà dove verrà ripescata, magari innescando un valzer di ...

Confartigianato Sicilia Giuseppe Pezzati è il nuovo presidente regionale : La Sicilia deve sempre guardare il proprio stato per migliorarsi, pensando allo sviluppo delle infrastrutture e a tutto ciò che muove l'economia e il benessere sociale. Occorre eliminare i disagi ...

Confartigianato Sicilia - Pezzati eletto nuovo presidente : Durante i lavori della mattinata, l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao aveva annunciato l'intento di creare un polo finanziario unico in Sicilia concentrando Irfis, Crias e Ircac. 'Pur ...

Chimento nuova presidente di BCSicilia di Alia : L'assemblea degli iscritti alla BCsicilia di Alia ha eletto presidente Elisabetta Chimento. In programma la giornata di studi su "età del bronzo"