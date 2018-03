Sicilia | Miccichè | nessuno stop streaming

Sicilia - Miccichè : 'Nessuna contrarietà a dirette streaming' : 'Sulla ripresa in streaming delle commissioni legislative permanenti ha aggiunto Miccichè ho rilevato che i componenti delle stesse commissioni devono essere liberi di esprimere liberamente il ...

Fi : Grasso - in Sicilia ha retto a tsunami M5s - contro Miccichè accuse strumentali (2) : (AdnKronos) – Secondo Grasso la vittoria nell’Isola del M5s non è “assolutamente” legata a una bocciatura del Governo Musumeci. “Era un’altra partita – dice -. Alle regionali gli elettori hanno scelto la proposta del centrodestra e un candidato governatore, Nello Musumeci, su cui hanno riposto massima fiducia. Questa volta l’elettorato si è spostato sulla Lega e sul M5s, che rispettivamente con il ...

Fi : Grasso - in Sicilia ha retto a tsunami M5s - contro Miccichè accuse strumentali : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) – “Il risultato di Forza Italia alle Politiche non è stato disastroso e le accuse a Micciché sono strumentali. In Sicilia il partito, nonostante non tutti si siano impegnati allo stesso modo nella campagna elettorale, ha retto allo tsunami del M5s a differenza di altre forze, penso ai centristi, che sono state, invece, cancellate. Non c’è stato alcun fallimento e chiedere l’azzeramento dei ...

Fi : bufera nel partito in Sicilia - Miccichè 'fuori chi ha votato M5s' : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - Dopo il Pd anche Forza Italia. E' resa dei conti in Sicilia dopo il voto di domenica scorsa che ha consegnato al M5s un'indiscussa vittoria nell'Isola con tutti i 28 collegi uninominali conquistati e il 48 per cento di preferenze raccolte. "Dopo questo voto non si posso

Elezioni : Micciché - Sicilia regione più azzurra - 21% Fi risultato straordinario : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "Non c’è alcun dubbio: l’esito del voto dipinge una Sicilia travolta da un’ondata di protesta ma, nella tempesta, Forza Italia ottiene un risultato straordinario. Sono i numeri a parlar chiaro: la Sicilia è la regione più azzurra d’Italia, col 21% dei consensi è qui che

Sicilia : Milazzo (Fi) - se Di Maio vuole liberarsi di Miccichè raccolga le firme… : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) – “I primi 100 giorni di Musumeci sono veramente un flop”¦ per Luigi di Maio, visto che gli vedo fare attacchi generici sul nulla. Certo loro sono più bravi a gestire la crisi idrica e i rifiuti, basta vedere l’esperienza delle città che guidano ‘ Roma, Bagheria etc ‘ per capire quanto sono campioni di efficienza”. Così il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, Giuseppe ...

