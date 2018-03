Sicilia | Cisl | a Palermo cinque mesi di attesa per prenotare spirometria

Sicilia : assemblea precari Regione - Cisl Fp 'Stabilizzazioni devono essere completate' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "il processo delle stabilizzazioni deve essere portato a termine. Non è più accettabile che ci siano lavoratori che, dopo anni di sacrificio e di attesa, si ritrovino ancora in una situazione in cui i loro diritti non sono riconosciuti dal'amministrazione". Così il seg