Sicilia | all’Ars sedute lampo e 3 leggi inutili in 3 mesi | ma ecco 34 nuovi consulenti

Sicilia - ancora una seduta lampo all’Ars : dura sei minuti e 19 secondi. Poi il rinvio alla settimana prossima : Sei minuti e 19 secondi. Neanche il tempo di arrivare a sette e la seduta dell’Assemblea regionale Siciliana è stata sospesa e rinviata alla settimana prossima. A Palazzo dei Normanni ci ricascano. E per l’ennesima volta il Parlamento dell’isola si fa segnalare per una seduta lampo. Cinque minuti usati per leggere il verbale della seduta precedente, qualche secondo di pausa fisiologica e poi il presidente di turno, Roberto Di ...

Sicilia - aumentano le assunzioni : ma all’Ars. Ai gruppi 4 milioni in più ogni anno per pagare nuovi collaboratori : Non bastano 177 dipendenti, non bastano 70 lavoratori ‘quasi stabilizzati’, che da anni, legislatura dopo legislatura, lavorano nei gruppi parlamentari. Non bastano neanche i portaborse, i collaboratori personali dei consiglieri regionali Siciliani, che però sull’isola si chiamano deputati, come a Roma. Nossignore. I tre milioni di euro risparmiati dalla cura dimagrante imposta dal decreto Monti all’Assemblea regionale Siciliana sono stati ...

Stipendi d’oro in Sicilia - Giletti contro il capogruppo FI all’Ars : “Non venga qui a fare il pagliaccio” - “Mi lasci parlare” : “Non venga qui a fare il pagliaccio”. Discussione a Non è l’arena su La7 tra Massimo Giletti e il capogruppo di Forza Italia in regione Sicilia Giuseppe Milazzo. Al centro del litigio gli Stipendi d’oro in Sicilia. “Non non fate i giochi di parole” dice il conduttore a Milazzo, ricordandogli che in Sicilia non è mai stata fatta una legge per tagliare i compensi L'articolo Stipendi d’oro in ...

Sicilia - Sgarbi ospita Mori all’Ars e attacca i pm del processo Trattativa : “Il loro comportamento è eversivo” : Il processo sulla Trattativa tra pezzi delle Istituzioni e Cosa nostra? “Il tribunale di Palermo non può processare lo Stato“. La procura del capoluogo Siciliano? “Nel suo comportamento ci sono profili eversivi“. L’imputato Mario Mori? “È un eroe, vittima di tortura giudiziaria, una tortura che deve avere un limite”. Vittorio Sgarbi sembra essere tornato indietro di venticinque anni, ai tempi in cui dava ...