Sicilia | accusa di peculato per ex pm Ingroia | sequestrati oltre 150mila euro

È stato arrestato l'imprenditore Siciliano Vito Nicastri - accusato di concorso esterno in associazione mafiosa : L'imprenditore siciliano Vito Nicastri è stato arrestato insieme ad altre 12 persone dalla Direzione antimafia di Palermo con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo il procuratore Francesco Lo Voi e il procuratore aggiunto Paolo Guido, Nicastri faceva parte